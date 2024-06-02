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  4. Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2024, 13:42 | Обновлено 02 июня 2024, 14:17
1351
3

Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос

Маркета Вондроушова остановила Ольгу Данилович

02 июня 2024, 13:42 | Обновлено 02 июня 2024, 14:17
1351
3
Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чешка Маркета Вондроушова пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого раунда пятая сеяная разобралась с сербкой Ольгой Данилович (№125 WTA), которая стартовала в квалификации.

Ролан Гаррос. Четвертый круг
Маркета Вондроушова (Чехия) – Ольга Данилович (Сербия) – 6:4, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, Вондроушова снова победила.

В 1/4 финала Маркета сыграет против первой ракетки мира Иги Свёнтек, которая сегодня уничтожила Анастасию Потапову.

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Расписание матчей с участием украинцев на Ролан Гаррос на 2 июня
Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2024 Маркета Вондроушова Ольга Данилович
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Serhii P.
Що значить "остановила", щось українською я такого слова не знаю...
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+3
Snooker
Интриги в 1/8 у женщин сегодня не было 
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-1
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