Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос
Маркета Вондроушова остановила Ольгу Данилович
Чешка Маркета Вондроушова пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче четвертого раунда пятая сеяная разобралась с сербкой Ольгой Данилович (№125 WTA), которая стартовала в квалификации.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Маркета Вондроушова (Чехия) – Ольга Данилович (Сербия) – 6:4, 6:2
Это была вторая встреча теннисисток, Вондроушова снова победила.
В 1/4 финала Маркета сыграет против первой ракетки мира Иги Свёнтек, которая сегодня уничтожила Анастасию Потапову.
Marketa Marches On 🥁#RolandGarros pic.twitter.com/At52oNYRof— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024
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