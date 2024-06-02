Определилась соперница Свёнтек в 1/4 финала Ролан Гаррос

Чешка Маркета Вондроушова пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого раунда пятая сеяная разобралась с сербкой Ольгой Данилович (№125 WTA), которая стартовала в квалификации.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) – Ольга Данилович (Сербия) – 6:4, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, Вондроушова снова победила.

В 1/4 финала Маркета сыграет против первой ракетки мира Иги Свёнтек, которая сегодня уничтожила Анастасию Потапову.