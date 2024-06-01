Киченок / Като – Ламсден / Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Мию Като из Японии сразятся с ​дуэтом Мая Ламсден (Великобритания) / Ван Яфань (Китай)​.​ Встреча состоится 2-м запуском на корте №13 после матча с участием Марты Костюк. Ориентировочное время начала встречи – 13:10 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Ван Сию / Юань Юе – Николь Мелихар / Эллен Перес.

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