1 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 19) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В матче третьего раунда 15-я сеяная украинка сразится с румынкой Аной Богдан (WTA 64). Встреча состоится 2-м запуском на 14-м корте после матча Де Минаур – Штруфф. Ориентировочное время начала игры – 14:00 по Киеву.

Элина Свитолина

Находится ли наша первая ракетка в своей лучшей форме? Нет. И, возможно, даже не показывает тот уровень тенниса, который был год назад на кортах Парижа.

Но прошлогодний четвертьфинал защищать нужно, плюс это все-таки мейджор, Ролан Гаррос. Элина со своим бойцовским характером будет выкладываться до конца. Непросто Свитолиной было уже в первом раунде, где казалось, что Каролина Плишкова вот-вот победит, сил Элины не хватит для камбека.

Но со счета 4:4 во втором сете (первый Свитолина проиграла) украинка выиграла 4 гейма подряд, затем отдала два, а после снова взяла 4. Красиво? Без понятия, но главное, что эффективно.

Во втором раунде Свитолина встретилась с «домашней» Диан Парри. Вроде бы, Элина – иной уровень, плюс неделей ранее уже выигрывала у француженки в Страсбурге. Но все мы знаем, как французская публика поддерживает своих и гонит вперед. Элина справилась, было не очень легко, но все же в двух сетах завершила поединок.

Уровень тенниса Элины и на Ролан Гаррос пока что далек от идеала. И, к счастью, этого должно хватить в игре с Аной Богдан. Да, все мы помним то поражение в квалификации к КБДК, но тут и другое покрытие, и другой турнир, да и мотивация другая. Шанса на ошибку не будет, и если не проходить Богдан, то что вообще делать на второй неделе Шлема?



Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Ана Богдан

Румынская 31-летняя красавица (или как там ее прозвали украинские болельщики после противостояния Украина – Румыния?) достаточно уверенно продвигается по сетке.

В первом раунде была разгромлена Эльза Жакмо (к слову, француженка), а в 1/32 финала Богдан разобрала кацапку Анастасию Павлюченкову. Что «нейтралка» делает на 22-й позиции рейтинга WTA – загадка, ибо ее теннис максимально отвратительный, но в любом случае это не убавляет заслуг Аны.

После той самой победы над Элиной в противостоянии сборных Ана не очень и блистала. 3 поражения + 1 отказ от поединка (кстати, за неделю до Ролан Гаррос) и всего 2 победы. Но что было то было, это относится и к очному матчу с Элиной, нужно смотреть на уровень игры в Париже.

Богдан быстрее Элины. Вполне возможно, что лучше в физическом аспекте. Но у Аны нет явного преимущества на подаче, а вот Свитолина вполне способна использовать этот компонент для быстрого набора поинтов. В плане уровня игры, то и тут Элина на голову сильнее, ибо просто банально опытнее и больше, как по мне, думает.

Во Флориде Свитолина как будто расслабилась. Не устану повторять, что украинки думали: «Ну ведь пару мы точно выиграем». Сейчас конечно не об этом, но Элина действительно не показала тот настрой, который должен был быть. А вот Богдан нечего было терять. Рисковала, металась по корту, забивала то, что вообще в корт могло и не попасть, плюс удача. На Ролан Гаррос такого не будет, Элина выйдет и победит!



Getty Images/Global Images Ukraine. Ана Богдан

Статистика личных встреч

Очный матч Элины и Аны в 3-м поединке противостояния Украина – Румыния был единственной личной встречей девушек. Тогда румынка одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Прогноз на матч Свитолина – Богдан

Элина – фаворит. Это понятно. Рисковать и ставить на то, что украинка закроет соперницу в двух сетах – вариант, откровенно, не очень. Но букмекеры предлагают очень неплохой вариант в виде медицинского тайм-аута в поединке за коэффициент 3.00.

У Элины есть проблемы с голеностопом. Богдан до старта Ролан Гаррос снималась с игры против Варвары Грачевой уже после ее начала. Плюс, если матч затянется, попробовать сбить темп может как и Элина, так и Ана. Так что такой вариант считаю очень даже играбельным.