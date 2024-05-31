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Ролан Гаррос
31 мая 2024, 21:45 | Обновлено 31 мая 2024, 23:24
1996
1

Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024

Поединок состоится 1 июня 2-м запуском на корте №14 в 14:00 по Киеву

31 мая 2024, 21:45 | Обновлено 31 мая 2024, 23:24
1996
1
Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

1 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 19) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В матче третьего раунда 15-я сеяная украинка сразится с румынкой Аной Богдан (WTA 64). Встреча состоится 2-м запуском на 14-м корте после матча Де Минаур – Штруфф. Ориентировочное время начала игры – 14:00 по Киеву.

Элина Свитолина

Находится ли наша первая ракетка в своей лучшей форме? Нет. И, возможно, даже не показывает тот уровень тенниса, который был год назад на кортах Парижа.

Но прошлогодний четвертьфинал защищать нужно, плюс это все-таки мейджор, Ролан Гаррос. Элина со своим бойцовским характером будет выкладываться до конца. Непросто Свитолиной было уже в первом раунде, где казалось, что Каролина Плишкова вот-вот победит, сил Элины не хватит для камбека.

Но со счета 4:4 во втором сете (первый Свитолина проиграла) украинка выиграла 4 гейма подряд, затем отдала два, а после снова взяла 4. Красиво? Без понятия, но главное, что эффективно.

Во втором раунде Свитолина встретилась с «домашней» Диан Парри. Вроде бы, Элина – иной уровень, плюс неделей ранее уже выигрывала у француженки в Страсбурге. Но все мы знаем, как французская публика поддерживает своих и гонит вперед. Элина справилась, было не очень легко, но все же в двух сетах завершила поединок.

Уровень тенниса Элины и на Ролан Гаррос пока что далек от идеала. И, к счастью, этого должно хватить в игре с Аной Богдан. Да, все мы помним то поражение в квалификации к КБДК, но тут и другое покрытие, и другой турнир, да и мотивация другая. Шанса на ошибку не будет, и если не проходить Богдан, то что вообще делать на второй неделе Шлема?


Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Ана Богдан

Румынская 31-летняя красавица (или как там ее прозвали украинские болельщики после противостояния Украина – Румыния?) достаточно уверенно продвигается по сетке.

В первом раунде была разгромлена Эльза Жакмо (к слову, француженка), а в 1/32 финала Богдан разобрала кацапку Анастасию Павлюченкову. Что «нейтралка» делает на 22-й позиции рейтинга WTA – загадка, ибо ее теннис максимально отвратительный, но в любом случае это не убавляет заслуг Аны.

После той самой победы над Элиной в противостоянии сборных Ана не очень и блистала. 3 поражения + 1 отказ от поединка (кстати, за неделю до Ролан Гаррос) и всего 2 победы. Но что было то было, это относится и к очному матчу с Элиной, нужно смотреть на уровень игры в Париже.

Богдан быстрее Элины. Вполне возможно, что лучше в физическом аспекте. Но у Аны нет явного преимущества на подаче, а вот Свитолина вполне способна использовать этот компонент для быстрого набора поинтов. В плане уровня игры, то и тут Элина на голову сильнее, ибо просто банально опытнее и больше, как по мне, думает.

Во Флориде Свитолина как будто расслабилась. Не устану повторять, что украинки думали: «Ну ведь пару мы точно выиграем». Сейчас конечно не об этом, но Элина действительно не показала тот настрой, который должен был быть. А вот Богдан нечего было терять. Рисковала, металась по корту, забивала то, что вообще в корт могло и не попасть, плюс удача. На Ролан Гаррос такого не будет, Элина выйдет и победит!


Getty Images/Global Images Ukraine. Ана Богдан

Статистика личных встреч

Очный матч Элины и Аны в 3-м поединке противостояния Украина – Румыния был единственной личной встречей девушек. Тогда румынка одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Прогноз на матч Свитолина – Богдан

Элина – фаворит. Это понятно. Рисковать и ставить на то, что украинка закроет соперницу в двух сетах – вариант, откровенно, не очень. Но букмекеры предлагают очень неплохой вариант в виде медицинского тайм-аута в поединке за коэффициент 3.00.

У Элины есть проблемы с голеностопом. Богдан до старта Ролан Гаррос снималась с игры против Варвары Грачевой уже после ее начала. Плюс, если матч затянется, попробовать сбить темп может как и Элина, так и Ана. Так что такой вариант считаю очень даже играбельным.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
1 июня -
14:00
Ана Богдан
Медицинский тайм-аут – Да 3.00 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Володимир Бенюк
вчорашній коментар Еліни:
Якщо з травмою щиколотки, яку я отримала на US Open вдалося врешті-решт впоратися, то спина поки що ниє пристойно.
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