Элина Свитолина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Ролан Гаррос
1 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.
В матче третьего раунда 15-я сеяная украинка сразится с румынкой Аной Богдан (№64 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на 14-м корте после матча Де Минаур – Штруфф. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Элизе Мертенс (№27 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA).
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