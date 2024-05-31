Элина Свитолина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче третьего раунда 15-я сеяная украинка сразится с румынкой Аной Богдан (№64 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на 14-м корте после матча Де Минаур – Штруфф. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Элизе Мертенс (№27 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA).

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