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  4. Элина Свитолина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
31 мая 2024, 17:22 | Обновлено 31 мая 2024, 17:23
1147
0

Элина Свитолина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Ролан Гаррос

31 мая 2024, 17:22 | Обновлено 31 мая 2024, 17:23
1147
0
Элина Свитолина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

1 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче третьего раунда 15-я сеяная украинка сразится с румынкой Аной Богдан (№64 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на 14-м корте после матча Де Минаур – Штруфф. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Элизе Мертенс (№27 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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