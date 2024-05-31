Обидчица Костюк и Цуренко не смогла выйти в четвертый раунд Ролан Гаррос
Донна Векич на финанальном тай-брейке проиграла Ольге Данилович
Донна Векич из Хорватии (№40 WTA) не смогла пробиться в четвертый раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В поединке третьего круга хорватка уступила сербке Ольге Данилович (№125 WTA).
Ролан Гаррос. Третий круг
Ольга Данилович (Сербия) – Донна Векич (Хорватия) – 0:6, 7:5, 7:6(8)
Отметим, что матч первого раунда против Векич не смогла доиграть украинка Леся Цуренко. Во втором раунде Донна остановила Марту Костюк.
Данилович в предыдущем раунде заставила зачехлить ракетку американку Даниэль Коллинс.
В 1/8 финала сербка сыграет с победительницей встречи Хлоэ Паке (№136 WTA) – Маркета Вондроушова (№6 WTA).
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