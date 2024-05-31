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Ролан Гаррос
31 мая 2024, 15:23 |
343
2

Обидчица Костюк и Цуренко не смогла выйти в четвертый раунд Ролан Гаррос

Донна Векич на финанальном тай-брейке проиграла Ольге Данилович

31 мая 2024, 15:23 |
343
2
Обидчица Костюк и Цуренко не смогла выйти в четвертый раунд Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

Донна Векич из Хорватии (№40 WTA) не смогла пробиться в четвертый раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В поединке третьего круга хорватка уступила сербке Ольге Данилович (№125 WTA).

Ролан Гаррос. Третий круг
Ольга Данилович (Сербия) – Донна Векич (Хорватия) – 0:6, 7:5, 7:6(8)

Отметим, что матч первого раунда против Векич не смогла доиграть украинка Леся Цуренко. Во втором раунде Донна остановила Марту Костюк.

Данилович в предыдущем раунде заставила зачехлить ракетку американку Даниэль Коллинс.

В 1/8 финала сербка сыграет с победительницей встречи Хлоэ Паке (№136 WTA) – Маркета Вондроушова (№6 WTA).

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Донна Векич Ольга Данилович Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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ptolemeus
Оце дівчина проявила характер. Що вчора з Коллінз, що сьогодні.
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0
Андрій Заліщук
жесть!!!
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-2
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