Обидчица Костюк и Цуренко не смогла выйти в четвертый раунд Ролан Гаррос

Донна Векич из Хорватии (№40 WTA) не смогла пробиться в четвертый раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В поединке третьего круга хорватка уступила сербке Ольге Данилович (№125 WTA).

Ролан Гаррос. Третий круг

Ольга Данилович (Сербия) – Донна Векич (Хорватия) – 0:6, 7:5, 7:6(8)

Отметим, что матч первого раунда против Векич не смогла доиграть украинка Леся Цуренко. Во втором раунде Донна остановила Марту Костюк.

Данилович в предыдущем раунде заставила зачехлить ракетку американку Даниэль Коллинс.

В 1/8 финала сербка сыграет с победительницей встречи Хлоэ Паке (№136 WTA) – Маркета Вондроушова (№6 WTA).