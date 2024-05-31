ЛНЗ покидает еще один футболист

Как стало известно Sport.ua, атакующий полузащитник Иван Тищенко завершил свои выступления за ЛНЗ. Действующее соглашение истекает 30 июня, после чего 25-летний футболист станет свободным агентом.

«Я ухожу из ЛНЗ. Куда? Есть варианты, пока не могу озвучить», – рассказал Тищенко корреспонденту Sport.ua.

Иван Тищенко – воспитанник черкасского футбола. К ЛНЗ он присоединился в июле 2021 года и проделал с командой путь из Второй лиги в УПЛ. В высшем дивизионе хавбек провел 12 матчей и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тыс евро.

ЛНЗ по итогам дебютного для себя сезона в Премьер-лиге занял 7-е место. В 30 матчах команда набрала 41 очко.

Ранее клуб из Черкасс не стал продлевать контракт с 35-летним защитником Максимом Ковалевым и досрочно завершил сотрудничество с 20-летним бразильским нападающим Итало.

30 июня заканчиваются контракты еще у трех опытных игроков ЛНЗ – 33-летнего защитника Олега Тарасенко, 34-летнего полузащитника Сергея Рыбалки и 36-летнего вингера Дениса Олейника. В прессе уже появлялась информация, что Олейник, скорее всего, покинет клуб.

Перед уходом в отпуск главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал свою возможную отставку.