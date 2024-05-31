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Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 11:29 | Обновлено 31 мая 2024, 11:34
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0

ЛНЗ покидает еще один футболист

Ранее черкасский клуб расстался с опытным украинцем Ковалевым и молодым бразильцем Итало

31 мая 2024, 11:29 | Обновлено 31 мая 2024, 11:34
320
0
ЛНЗ покидает еще один футболист
ФК ЛНЗ Черкассы. Иван Тищенко

Как стало известно Sport.ua, атакующий полузащитник Иван Тищенко завершил свои выступления за ЛНЗ. Действующее соглашение истекает 30 июня, после чего 25-летний футболист станет свободным агентом.

«Я ухожу из ЛНЗ. Куда? Есть варианты, пока не могу озвучить», – рассказал Тищенко корреспонденту Sport.ua.

Иван Тищенко – воспитанник черкасского футбола. К ЛНЗ он присоединился в июле 2021 года и проделал с командой путь из Второй лиги в УПЛ. В высшем дивизионе хавбек провел 12 матчей и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тыс евро.

ЛНЗ по итогам дебютного для себя сезона в Премьер-лиге занял 7-е место. В 30 матчах команда набрала 41 очко.

Ранее клуб из Черкасс не стал продлевать контракт с 35-летним защитником Максимом Ковалевым и досрочно завершил сотрудничество с 20-летним бразильским нападающим Итало.

30 июня заканчиваются контракты еще у трех опытных игроков ЛНЗ – 33-летнего защитника Олега Тарасенко, 34-летнего полузащитника Сергея Рыбалки и 36-летнего вингера Дениса Олейника. В прессе уже появлялась информация, что Олейник, скорее всего, покинет клуб.

Перед уходом в отпуск главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал свою возможную отставку.

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Иван Тищенко ЛНЗ Черкассы инсайд трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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