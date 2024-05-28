«Дыма без огня не бывает». Дулуб прокомментировал возможную отставку из ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ, дебютировавший в сезоне-2023/24 в Премьер-лиге, финишировал на седьмом месте. Для молодого коллектива, начинавшего чемпионат с Александром Ковпаком, на смену которому на один тур пришел Юрий Дудник, а затем его возглавил белорусский специалист Олег Дулуб, этот результат можно считать успешным.

Теперь все мнения ЛНЗ связаны со следующим сезоном, в котором, вполне возможно, будет новый тренер. Ведь контракт между ЛНЗ и Дулубом действует только до 30 июня, а речь о его пролонгации не шла. Об этом сам специалист подтвердил Sport.ua.

– Планировали ли вы, как команда будет проводить межсезонье и где именно пройдет тренировочные сборы?

– Еще нет. Нужно знать немало факторов и информацию, которыми я просто не владею. В силу того, что решение по мне и моему тренерскому штабу не принято. Где будут проходить собрания, которыми будут новички и т.д. – пока неизвестно.

– Вы уже определились с футболистами, которых болельщики не увидят в следующем чемпионате?

– Опять же, этот вопрос связан с тем, что мы обсуждали только что выше.

– Как реагируете на слухи о якобы поиске нового тренера для ЛНЗ – с настороженностью, пониманием или улыбкой?

– Во-первых, нет дыма без огня. А во-вторых, ты всегда анализируешь все происходящее вокруг тебя. И при этом задаешься вопросом: кому это выгодно? Нужно понимать, что информация о Романе Григорчуке (нынешнем главном тренере «Черноморца» - прим.) слишком часто возникала в контексте последних событий: сначала «Колос», потом «Полесье», а сейчас в ЛНЗ приплели. На мой взгляд, это либо работа агентов, которые лоббируют интересы тренера, либо еще чье-то движение. И без этого тоже футбола не бывает. Футбол – такой вид спорта, где всегда есть слухи для болельщиков, ажиотаж. Единственная разница между ЛНЗ и «Колосом», это то, что как только появились слухи о ковалевском клубе, «Колос» сразу же опубликовал опровержение, что он не рассматривает какую-либо кандидатуру. Это и есть то, что называется клубной работой. Поэтому в данном случае для меня есть четкое понимание двух вариантов: либо переговоры с Григорчуком велись и стороны не договорились, либо клуб просто не среагировал, потому что в силу отсутствия опыта не учел, что есть престиж как самого клуба, так и престиж главного тренера, – сказал Дулуб.

Как известно, вчера днем ​​Олег Дулуб покинул Черкассы и отправился в отпуск. Теперь ясность в этом вопросе должна наступить в течение недели.

Ранее сообщалось, что Олег Дулуб провел итоговую встречу с руководством черкасского ЛНЗ.