Началась чистка состава? Ветеран украинского футбола покинет ЛНЗ

Опытный защитник Максим Ковалев покидает черкасский ЛНЗ. Об этом 35-летний футболист сообщил сам, клуб официальных заявлений ещё не делал.

«В первую очередь спасибо руководству за приглашение, тренерскому штабу за доверие и болельщикам за поддержку. Надеюсь, что своей игрой помог ЛНЗ достойно выступить в дебютном в Премьер-лиге сезоне.

Срок моего соглашения с ЛНЗ истекает 30 июня, совместно с клубным менеджментом решили его не продлевать. Но, несмотря на это, расстаемся друзьями. Где продолжу карьеру? Хочу несколько дней отдохнуть в кругу семьи, а затем смогу ответить на этот вопрос», – сказал Ковалев.

Воспитанник «Шахтера» за карьеру выступал за «Зарю», «Мариуполь», «Сталь» (Алчевск), «Зирку» и «Ингулец». В УПЛ за ЛНЗ Максим сыграл 11 матчей.