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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 01:18 | Обновлено 26 мая 2024, 01:24
78
0

Началась чистка состава? Ветеран украинского футбола покинет ЛНЗ

Максим Ковалев задержался в Черкассах всего на сезон

26 мая 2024, 01:18 | Обновлено 26 мая 2024, 01:24
78
0
Началась чистка состава? Ветеран украинского футбола покинет ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Максим Ковалев

Опытный защитник Максим Ковалев покидает черкасский ЛНЗ. Об этом 35-летний футболист сообщил сам, клуб официальных заявлений ещё не делал.

«В первую очередь спасибо руководству за приглашение, тренерскому штабу за доверие и болельщикам за поддержку. Надеюсь, что своей игрой помог ЛНЗ достойно выступить в дебютном в Премьер-лиге сезоне.

Срок моего соглашения с ЛНЗ истекает 30 июня, совместно с клубным менеджментом решили его не продлевать. Но, несмотря на это, расстаемся друзьями. Где продолжу карьеру? Хочу несколько дней отдохнуть в кругу семьи, а затем смогу ответить на этот вопрос», – сказал Ковалев.

Воспитанник «Шахтера» за карьеру выступал за «Зарю», «Мариуполь», «Сталь» (Алчевск), «Зирку» и «Ингулец». В УПЛ за ЛНЗ Максим сыграл 11 матчей.

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Максим Ковалев ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига свободный агент
Руслан Травкин Источник: Footboom
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