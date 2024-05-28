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Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 12:13 |
849
0

Бразильский нападающий покинул ЛНЗ

Надежды на бразильца не оправдались

28 мая 2024, 12:13 |
849
0
Бразильский нападающий покинул ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Итало Магната

Одним из футболистов, с кем недавно расстался дебютант элиты черкасский ЛНЗ, стал бразильский легионер Итало Магната.

Как стало известно Sport.ua, воспитанник южноамериканской футбольной школы покинул команду перед самой концовкой сезона 2023/24. В нем 20-летний нападающий так и не смог проявить себя за четыре месяца пребывания в ЛНЗ, играя исключительно за команду U-19. Проведя в ее составе 11 матчей, он не забил в них ни одного мяча.

До перехода в черкасский клуб футболист защищал цвета бразильского «Эрсилио Луз». В расположении ЛНЗ появился в январе этого года во время тренировочного сбора. Итало Магната был первым бразильцем в украинском клубе.

Ранее мы сообщали, что защитник Максим Ковалев покидает черкасский ЛНЗ.

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ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ свободный агент инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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