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Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 15:08 |
495
1

У девяти игроков Колоса заканчиваются контракты, еще у одного – аренда

В Ковалевке определяются, кого оставить в команде на следующий сезон

30 мая 2024, 15:08 |
495
1
У девяти игроков Колоса заканчиваются контракты, еще у одного – аренда
ФК Колос. Роман Мысак

В «Колосе» определяются, кого оставить в команде на следующий сезон.

По информации Sport.ua, уже в июне статус свободных агентов могут получить голкипер Роман Мысак, полевые игроки Андрей Богданов, Сергей Болбат, Роман Гончаренко, Антон Салабай и Александр Черноморец, а также юные Игорь Дорош, Богдан Быценко и Егор Поправка (Дорош в апреле этого года дебютировал в первой команде, а Поправка и вратарь Быценко попадали в заявку на матчи УПЛ). У всех у них срок действия контрактов истекает 30 июня.

Кроме того, заканчивается аренда Андрея Тотовицкого, права на которого принадлежат «Шахтеру».

«Колос» завершил чемпионат на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка.

Ранее 37-летний полузащитник «Колоса» объявил о завершении карьеры после 12 сезонов в Премьер-лиге.

Также стало известно, сколько «Колос» получит за трансфер вратаря в «Шахтер».

Сегодня появилась информация о том, что «Колос» интересуется экс-вратарем сборной Украины.

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инсайд трансферы УПЛ трансферы Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига Роман Мысак Андрей Богданов Сергей Болбат Роман Гончаренко Антон Салабай Александр Черноморец
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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