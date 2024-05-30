У девяти игроков Колоса заканчиваются контракты, еще у одного – аренда

В «Колосе» определяются, кого оставить в команде на следующий сезон.

По информации Sport.ua, уже в июне статус свободных агентов могут получить голкипер Роман Мысак, полевые игроки Андрей Богданов, Сергей Болбат, Роман Гончаренко, Антон Салабай и Александр Черноморец, а также юные Игорь Дорош, Богдан Быценко и Егор Поправка (Дорош в апреле этого года дебютировал в первой команде, а Поправка и вратарь Быценко попадали в заявку на матчи УПЛ). У всех у них срок действия контрактов истекает 30 июня.

Кроме того, заканчивается аренда Андрея Тотовицкого, права на которого принадлежат «Шахтеру».

«Колос» завершил чемпионат на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка.

Ранее 37-летний полузащитник «Колоса» объявил о завершении карьеры после 12 сезонов в Премьер-лиге.

Также стало известно, сколько «Колос» получит за трансфер вратаря в «Шахтер».

Сегодня появилась информация о том, что «Колос» интересуется экс-вратарем сборной Украины.