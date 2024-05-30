Колос и Карпаты интересуются экс-воротарем сборной Украины.

Львовские «Карпаты», ковалевский «Колос» и еще один неназванный клуб Украинской Премьер-лиги интересуются опытным вратарем Денисом Бойко, сообщает издание Sportarena.

Стоит отметить, что 29 мая житомирское «Полесье» объявило о прекращении сотрудничества с 36-летним экс-футболистом национальной сборной Украины (7 матчей), следовательно, сейчас он находится в статусе свободного агента.

В сезоне 2023/24 Денис Бойко провел 24 игры за «Полесье», пропустив 21 мяч и 8 раз сохранив свои ворота «сухими». Портал Tramsfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.