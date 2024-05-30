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Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 13:57 | Обновлено 30 мая 2024, 14:01
479
0

Колос и Карпаты интересуются экс-воротарем сборной Украины.

Также Денисом Бойко интересуется еще один неназванный клуб УПЛ

30 мая 2024, 13:57 | Обновлено 30 мая 2024, 14:01
479
0
Колос и Карпаты интересуются экс-воротарем сборной Украины.
ФК Полесье. Денис Бойко

Львовские «Карпаты», ковалевский «Колос» и еще один неназванный клуб Украинской Премьер-лиги интересуются опытным вратарем Денисом Бойко, сообщает издание Sportarena.

Стоит отметить, что 29 мая житомирское «Полесье» объявило о прекращении сотрудничества с 36-летним экс-футболистом национальной сборной Украины (7 матчей), следовательно, сейчас он находится в статусе свободного агента.

В сезоне 2023/24 Денис Бойко провел 24 игры за «Полесье», пропустив 21 мяч и 8 раз сохранив свои ворота «сухими». Портал Tramsfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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Источник: клуб УПЛ заинтересован в нападающем из Польши
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Денис Бойко Карпаты Львов Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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