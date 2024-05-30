Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей НАГОРНЯК: «В переходном матче мы сделали всего две ошибки»
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 00:27 | Обновлено 30 мая 2024, 00:38
219
0

Сергей НАГОРНЯК: «В переходном матче мы сделали всего две ошибки»

Главный тренер Эпицентра рассказал о первой игре против Вереса

30 мая 2024, 00:27 | Обновлено 30 мая 2024, 00:38
219
0
Сергей НАГОРНЯК: «В переходном матче мы сделали всего две ошибки»
nkveres.com. Сергей Нагорняк

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился впечатлениями от первой игры своей команды в противостоянии с Вересом (1:1) за место в УПЛ.

«Жаль, что не выиграли. Очень надеялись на это. Я полностью доволен первым таймом. Создали хорошие моменты, могли забивать еще. К сожалению, подвела реализация. Ребята – молодцы, выполнили все, о чем договаривались.

После перерыва сказалось то, что в УПЛ все же выше интенсивность матчей, чем в Первой лиге. И нас всегда не хватает на заключительные 10–15 минут в поединках с равными соперниками. Но ничего страшного нет. Игра в воскресенье тоже будет интереснаz.

Результат – всегда закономерен. Но мы сегодня всего две ошибки совершили. Первую, когда мяч выбивали из пустых ворот. И второй, когда пропустили гол после стандарта. Больше у соперника шансов не было. Бывает, когда одна ошибка, и ты пропускаешь. Ребята поняли сегодня, что такое УПЛ, и к чему нужно идти.

Мы знаем, что многие люди озвучивали скептические мнения относительно нашей команды в переходных матчах. Ну пусть теперь говорят. Насчет мотивации – команду настраивать было не нужно. Ты не каждый день играешь за место в УПЛ. Показали ребятам несколько видео. Возможно, после ответного матча расскажу об этом. И по глазам я видел, что все настроены максимально.

Скажу, что руководство ставит перед нами максимальные задачи. У нас очень молодая команда. Но если не в этом году, то в следующих – мы будем точно играть в Украинской Премьер-лиге. Конечно, такую ​​задачу мы и сейчас ставим. Потому что выходить на поле без задач невозможно.

Поэтому мы ставим перед собой задачу выйти к УПЛ и сделаем для этого все от нас зависящее. Шансы сейчас 50 на 50. Единственное преимущество Вереса во втором матче – их болельщики».

По теме:
ШАНДРУК: «Первый матч противостояния Верес провел неудовлетворительно»
ИВАЩЕНКО: «У нас будет второй шаг. Там надо выкладываться на 200 процентов»
ШОВКОВСКИЙ: «В ужасном сне не могли присниться игроки в бункере стадиона»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Сергей Нагорняк Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пенальти и много голов. Определены первые два полуфиналиста Евро-2024 U-17
Футбол | 29 мая 2024, 22:25 0
Пенальти и много голов. Определены первые два полуфиналиста Евро-2024 U-17
Пенальти и много голов. Определены первые два полуфиналиста Евро-2024 U-17

Дания и Сербия пробились в топ-4 лучших команд континента

Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику
Бокс | 29 мая 2024, 07:40 0
Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику
Чемпион мира в бриджервейте бросил вызов Усику

Лоуренс Околи предполагает, что украинец захочет завоевать пояса в трех весовых категориях

Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Футбол | 29.05.2024, 19:01
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Футбол | 29.05.2024, 06:20
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»
Футбол | 29.05.2024, 17:22
Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»
Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
28.05.2024, 10:16
Бокс
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
28.05.2024, 09:35 1
Бокс
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
28.05.2024, 12:38 15
Футбол
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
29.05.2024, 20:21 3
Бокс
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 44
Футбол
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
28.05.2024, 22:40 46
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
28.05.2024, 07:03 3
Футбол
Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
28.05.2024, 00:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем