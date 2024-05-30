Сергей НАГОРНЯК: «В переходном матче мы сделали всего две ошибки»

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился впечатлениями от первой игры своей команды в противостоянии с Вересом (1:1) за место в УПЛ.

«Жаль, что не выиграли. Очень надеялись на это. Я полностью доволен первым таймом. Создали хорошие моменты, могли забивать еще. К сожалению, подвела реализация. Ребята – молодцы, выполнили все, о чем договаривались.

После перерыва сказалось то, что в УПЛ все же выше интенсивность матчей, чем в Первой лиге. И нас всегда не хватает на заключительные 10–15 минут в поединках с равными соперниками. Но ничего страшного нет. Игра в воскресенье тоже будет интереснаz.

Результат – всегда закономерен. Но мы сегодня всего две ошибки совершили. Первую, когда мяч выбивали из пустых ворот. И второй, когда пропустили гол после стандарта. Больше у соперника шансов не было. Бывает, когда одна ошибка, и ты пропускаешь. Ребята поняли сегодня, что такое УПЛ, и к чему нужно идти.

Мы знаем, что многие люди озвучивали скептические мнения относительно нашей команды в переходных матчах. Ну пусть теперь говорят. Насчет мотивации – команду настраивать было не нужно. Ты не каждый день играешь за место в УПЛ. Показали ребятам несколько видео. Возможно, после ответного матча расскажу об этом. И по глазам я видел, что все настроены максимально.

Скажу, что руководство ставит перед нами максимальные задачи. У нас очень молодая команда. Но если не в этом году, то в следующих – мы будем точно играть в Украинской Премьер-лиге. Конечно, такую ​​задачу мы и сейчас ставим. Потому что выходить на поле без задач невозможно.

Поэтому мы ставим перед собой задачу выйти к УПЛ и сделаем для этого все от нас зависящее. Шансы сейчас 50 на 50. Единственное преимущество Вереса во втором матче – их болельщики».