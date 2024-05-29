Игровой день на Ролан Гаррос отменен. Матчи Костюк и Ястремской перенесены

29 мая стартовал 4-й игровой день на Открытом чемпионате Франции 2024.

Однако практически сразу все матчи были прерваны из-за дождя. В Париже в последние дни стабильно идет ливень.

Организаторы турнира официально сообщили, что поединки на внешних кортах, на которых нет крыши, перенесены на следующий день – 30 мая.

Таким образом, ни Марта Костюк, ни Даяна Ястремская сегодня не сыграют. Украинки проведут поединки 1/32 финала Ролан Гаррос завтра: Марта сыграет против Донны Векич, а Даяна поборется с Ван Яфань.

Сегодня игры продолжатся только на двух кортах, на которых есть крыша: корт имени Филиппа Шатрие, и корт имени Сюзанн Ленглен.

Не доиграла свой стартовый матч парного разряда и Надежда Киченок. Украинка и ее напарница Мию Като в первом сете побеждали 5:2 в игре против Дарьи Сэвилл и Айлы Томлянович, после чего встреча прервалась.