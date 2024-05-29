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Ролан Гаррос
29 мая 2024, 10:00 | Обновлено 29 мая 2024, 10:03
161
0

Киченок / Като – Сэвилл / Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Ролан Гаррос

29 мая 2024, 10:00 | Обновлено 29 мая 2024, 10:03
161
0
Киченок / Като – Сэвилл / Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок

29 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступление на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Мию Като из Японии сразятся с австралийками Дарьей Сэвилл и Айлой Томлянович.​ Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча У Фансьен / Чжу Линь – Мая Ламсден / Ван Яфань.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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