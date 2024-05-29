Киченок / Като – Сэвилл / Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступление на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Мию Като из Японии сразятся с австралийками Дарьей Сэвилл и Айлой Томлянович.​ Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча У Фансьен / Чжу Линь – Мая Ламсден / Ван Яфань.

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