Киченок / Като – Сэвилл / Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Ролан Гаррос
29 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступление на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Мию Като из Японии сразятся с австралийками Дарьей Сэвилл и Айлой Томлянович. Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча У Фансьен / Чжу Линь – Мая Ламсден / Ван Яфань.
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