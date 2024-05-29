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  4. Марта Костюк – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
29 мая 2024, 00:15 | Обновлено 29 мая 2024, 00:16
157
0

Марта Костюк – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Ролан Гаррос

29 мая 2024, 00:15 | Обновлено 29 мая 2024, 00:16
157
0
Марта Костюк – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго раунда украинка сразится с Донной Векич из Хорватии (№40 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №14 после матча Шаповалов – Тиафо. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Даниэль Коллинс (№10 WTA) или Ольгой Данилович (№125 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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