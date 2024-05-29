Марта Костюк – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Ролан Гаррос
29 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче второго раунда украинка сразится с Донной Векич из Хорватии (№40 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №14 после матча Шаповалов – Тиафо. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Даниэль Коллинс (№10 WTA) или Ольгой Данилович (№125 WTA).
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