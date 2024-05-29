Марта Костюк – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго раунда украинка сразится с Донной Векич из Хорватии (№40 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №14 после матча Шаповалов – Тиафо. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Даниэль Коллинс (№10 WTA) или Ольгой Данилович (№125 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ