Даяна Ястремская – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Ролан Гаррос
29 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче второго раунда 30-я сеяная украинка сразится с китаянкой Ван Яфань (№68 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №12 после матча Сонего – Чжан. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Коко Гофф (№3 WTA) или Тамарой Зиданшек (№131 WTA).
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