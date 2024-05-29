Даяна Ястремская – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго раунда 30-я сеяная украинка сразится с китаянкой Ван Яфань (№68 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №12 после матча Сонего – Чжан. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Коко Гофф (№3 WTA) или Тамарой Зиданшек (№131 WTA).

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