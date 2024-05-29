Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко

Сразу после завершения поединка 10-го тура чемпионской группы Первой лиги в Петрово, где «Ингулец» взял верх над «Карпатами» (2:1) и завоевал первое место, состоялась церемония награждения.

Серебряными медалями были отмечены и «Карпаты», но отсутствовал наставник Mирон Mаркевич, что вызвало бурную реакцию в послематчевых комментариях таких известных экспертов, как Йожеф Сабо и Виктор Леоненко.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич объяснил причину своего отсутствия на награждении:

– Последние два календарных матча с участием «Карпат» были очень сложными и требовали значительных нервных затрат. Сначала, выигрывая у «Левого берега» (3:0), мои подопечные умудрились растратить преимущество, чего раньше не случалось в моей многолетней тренерской карьере.

И как вишенка на торте – пропущенный в компенсированное время гол в Петрово, который свел на нет всю работу на марафонской турнирной дистанции. Чемпионство банально выскользнуло из рук.

Чувствовал себя плохо, поэтому решил под опекой медперсонала переждать в клубном автобусе. Когда через некоторое время стало немного легче, то пошел на пресс-конференцию, где ответил на все вопросы журналистов, отдав должное «Ингульцу» и их главному тренеру.

– В послематчевых комментариях известных экспертов можно было прочитать, что вы вроде бы специально не пошли на награждение, чтобы унизить «Ингулец».

– Думаю, что я дал исчерпывающий ответ, почему не смог быть на награждении. Еще на встрече с прессой отмечал, что мне импонирует «Ингулец», хвалил за бойцовский нрав. Поэтому о каком неуважении может идти речь?

– Тогда напоследок, где же серебряная награда, которой вы были отмечены в составе «Карпат»?

– Мени ее передали организаторы сразу после пресс-конференции. Она уже хранится в семейном спортивном музее.

Ранее Виктор Леоненко пошутил над Маркевичем и вторым местом «Карпат» в Первой лиге.