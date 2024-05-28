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  4. Леоненко пошутил над Маркевичем и вторым местом Карпат
Украина. Первая лига
28 мая 2024, 09:21 |
2175
1

Леоненко пошутил над Маркевичем и вторым местом Карпат

Бывшему нападающему «Динамо» не понравился поступок опытного тренера

28 мая 2024, 09:21 |
2175
1
Леоненко пошутил над Маркевичем и вторым местом Карпат
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал поступок главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича, который вместе с сыном Остапом Маркевичем отказался брать серебряную медаль Первой лиги:

«Не знаю, почему Маркевич отказался от медали, «серебро» то он только раз в жизни завоевал с «Металлистом», а так всю жизнь был третьим. Я не понимаю, почему люди не хотят получать серебряные медали. Может, обиделись. Обидчивых у нас до хрена.

Хотя чего обижаться? «Ингулец» играл дома, и он не слабее «Карпат» так точно. Наверное, у Маркевича звездная болезнь началась, он решил, что ему не нужно «серебро», он только «золото» заслуживает. Маркевичи проявили неуважение. Зачем тогда вообще эти медали делают, если их не берут? Я считаю, что за такое УАФ должна оштрафовать».

Ранее Виктор Леоненко поделился мнением о будущем Артема Довбика.

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Виктор Леоненко Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Мирон Маркевич Остап Маркевич
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Ron Noiill
Цікаво, його синок вже оновив дані в тцк?
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