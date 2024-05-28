Леоненко пошутил над Маркевичем и вторым местом Карпат

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал поступок главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича, который вместе с сыном Остапом Маркевичем отказался брать серебряную медаль Первой лиги:

«Не знаю, почему Маркевич отказался от медали, «серебро» то он только раз в жизни завоевал с «Металлистом», а так всю жизнь был третьим. Я не понимаю, почему люди не хотят получать серебряные медали. Может, обиделись. Обидчивых у нас до хрена.

Хотя чего обижаться? «Ингулец» играл дома, и он не слабее «Карпат» так точно. Наверное, у Маркевича звездная болезнь началась, он решил, что ему не нужно «серебро», он только «золото» заслуживает. Маркевичи проявили неуважение. Зачем тогда вообще эти медали делают, если их не берут? Я считаю, что за такое УАФ должна оштрафовать».

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