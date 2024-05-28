Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поступок главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича, который вместе с сыном Остапом Маркевичем отказался брать серебряную медаль Первой лиги:

«Конечно, это не спортивный принцип. Этим решением они оскорбили и унизили соперника, считая, что они выше его. Но я не знаю, что там произошло. Наверное, это характер. «Карпаты» лидировали весь сезон и вдруг проиграли на последних минутах. Это эмоции, больше ничего. Маркевич думал, что он лучший, а тут – его не признают. Думаю, через некоторое время Маркевичи признают свои ошибки».

Ранее поступок Маркевичей прокомментировал Виктор Леоненко.