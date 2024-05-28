Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
Украина. Первая лига
28 мая 2024, 09:51 |
886
1

Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»

Бывший главный тренер сборной Украины раскритиковал коуча «Карпат»

28 мая 2024, 09:51 |
886
1
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поступок главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича, который вместе с сыном Остапом Маркевичем отказался брать серебряную медаль Первой лиги:

«Конечно, это не спортивный принцип. Этим решением они оскорбили и унизили соперника, считая, что они выше его. Но я не знаю, что там произошло. Наверное, это характер. «Карпаты» лидировали весь сезон и вдруг проиграли на последних минутах. Это эмоции, больше ничего. Маркевич думал, что он лучший, а тут – его не признают. Думаю, через некоторое время Маркевичи признают свои ошибки».

Ранее поступок Маркевичей прокомментировал Виктор Леоненко.

По теме:
В Рухе объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины
Кремень потерял одну профессиональную команду
Кривенцов определился с первыми новичками в Буковине
Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Остап Маркевич Йожеф Сабо
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ
Футбол | 28 мая 2024, 09:35 0
ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ
ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ

Новости от Sport.ua в видеоформате

Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Бокс | 28 мая 2024, 07:48 1
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком

Гарет Дэвис считает, что Тайсон проиграл из-за позерства

Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Футбол | 28.05.2024, 04:55
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
Футбол | 27.05.2024, 16:06
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Футбол | 28.05.2024, 04:29
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ron Noiill
Давно відомо що паяльник і праска - кращі за бідон бідонича  
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
27.05.2024, 12:43
Бокс
Топовый экс-чемпион оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
Топовый экс-чемпион оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
27.05.2024, 08:52 2
Бокс
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
27.05.2024, 06:30 33
Футбол
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
27.05.2024, 07:01 3
Бокс
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2024, 06:59 8
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
27.05.2024, 00:01 4
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
27.05.2024, 00:19 29
Футбол
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
27.05.2024, 14:21 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем