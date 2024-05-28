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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Панатинаикос огласил об уходе звездного экс-вингера Шахтера
Греция
28 мая 2024, 22:33 |
1509
1

ОФИЦИАЛЬНО. Панатинаикос огласил об уходе звездного экс-вингера Шахтера

Бернард возвращается в Бразилию

28 мая 2024, 22:33 |
1509
1
ОФИЦИАЛЬНО. Панатинаикос огласил об уходе звездного экс-вингера Шахтера
pao.gr. Бернард

«Панатинаикос», который по итогам сезона-2023/24 занял четвертое место в греческой Суперлиге, официально объявил об уходе из команды бразильского вингера Бернарда.

У 31-летнего экс-футболиста «Шахтера» истек срок действия трудового соглашения с «зелеными».

За «Панатинаикос» Бернард выступал с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 провел 50 официальных матчей, в которых отличился 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

С «зелеными» Бернард в нынешнем году стал обладателем Кубка Греции.

Теперь Бернард вернется в Бразилию, где продолжит карьеру в рядах родного для него «Атлетико Минейро». Об этом сообщалось еще в феврале. Впоследствии «Панатинаикос» попытался договориться с «петушками» о том, чтобы те расторгли преконтракт с хавбеком и тот мог продолжить карьеру в Греции, но «Атлетико Минейро» отказался и даже пригрозил самому футболисту солидными штрафными санкциями – в 10 миллионов евро.

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Бернард Панатинаикос трансферы Шахтер Донецк Атлетико Минейро чемпионат Греции по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Панатинаикос
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Alex T
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