ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию

31-летний вингер «Панатинаикоса» Бернард договорился о переходе в бразильский «Атлетико Минейро».

«Петушки» объявили о подписании контракта с хавбеком, срок действия которого рассчитан до декабря 2027 года.

При этом «Атлетико Минейро» не сообщает, когда именно вступает в силу трудовое соглашение с Бернардом. По информации Transfermarkt, в Бразилию футболист вернется летом, после того, как у него истечет срок действия контракта с «Панатинаикосом».

Напомним, Бернард является самым дорогим приобретением в истории «Шахтера». Летом 2013 года донецкий клуб заплатил за вингера «Атлетико Минейро» 25 миллионов евро.