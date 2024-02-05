ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
«Атлетико Минейро» объявил о контракте с Бернардом
31-летний вингер «Панатинаикоса» Бернард договорился о переходе в бразильский «Атлетико Минейро».
«Петушки» объявили о подписании контракта с хавбеком, срок действия которого рассчитан до декабря 2027 года.
При этом «Атлетико Минейро» не сообщает, когда именно вступает в силу трудовое соглашение с Бернардом. По информации Transfermarkt, в Бразилию футболист вернется летом, после того, как у него истечет срок действия контракта с «Панатинаикосом».
Напомним, Бернард является самым дорогим приобретением в истории «Шахтера». Летом 2013 года донецкий клуб заплатил за вингера «Атлетико Минейро» 25 миллионов евро.
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