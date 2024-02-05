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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
Бразилия
05 февраля 2024, 23:35 |
2454
0

ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию

«Атлетико Минейро» объявил о контракте с Бернардом

05 февраля 2024, 23:35 |
2454
0
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
atletico.com.br. Бернард

31-летний вингер «Панатинаикоса» Бернард договорился о переходе в бразильский «Атлетико Минейро».

«Петушки» объявили о подписании контракта с хавбеком, срок действия которого рассчитан до декабря 2027 года.

При этом «Атлетико Минейро» не сообщает, когда именно вступает в силу трудовое соглашение с Бернардом. По информации Transfermarkt, в Бразилию футболист вернется летом, после того, как у него истечет срок действия контракта с «Панатинаикосом».

Напомним, Бернард является самым дорогим приобретением в истории «Шахтера». Летом 2013 года донецкий клуб заплатил за вингера «Атлетико Минейро» 25 миллионов евро.

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Бернард Панатинаикос Атлетико Минейро Шахтер Донецк трансферы
Источник ФК Атлетико Минейро
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