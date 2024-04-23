Панатинаикос предложил Атлетико Минейро разорвать преконтракт с Бернардом
Экс-вингер «Шахтера» очень интересен греческому гранду
Один из грандов греческого футбола «Панатинаикос» активизировал усилия, чтобы сохранить в составе на будущее 31-летнего экс-вингера «Шахтера» Бернарда.
Бразилец еще в феврале подписал предварительный контракт с «Атлетико Минейро» и летом готовится вернуться на родину.
Однако сейчас руководство «Панатинаикоса» сделало «заманчивое» предложение «Атлетико Минейро», чтобы бразильский клуб пошел на разрыв преконтракта с Бернардом.
Впрочем, пока все выглядит таким образом, что «петушки» на пожелания «Панатинаикоса» не пойдут, и летом Бернард все-таки окажется в Бразилии.
Ранее сообщалось, что контракт Бернарда с «Атлетико Минейро» рассчитан на три с половиной года – до декабря 2027-го.
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