Панатинаикос предложил Атлетико Минейро разорвать преконтракт с Бернардом

Один из грандов греческого футбола «Панатинаикос» активизировал усилия, чтобы сохранить в составе на будущее 31-летнего экс-вингера «Шахтера» Бернарда.

Бразилец еще в феврале подписал предварительный контракт с «Атлетико Минейро» и летом готовится вернуться на родину.

Однако сейчас руководство «Панатинаикоса» сделало «заманчивое» предложение «Атлетико Минейро», чтобы бразильский клуб пошел на разрыв преконтракта с Бернардом.

Впрочем, пока все выглядит таким образом, что «петушки» на пожелания «Панатинаикоса» не пойдут, и летом Бернард все-таки окажется в Бразилии.

Ранее сообщалось, что контракт Бернарда с «Атлетико Минейро» рассчитан на три с половиной года – до декабря 2027-го.