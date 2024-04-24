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Греция
24 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:42
3257
13

Самого дорогого игрока в истории Шахтера могут оштрафовать на 10 млн евро

«Атлетико Минейро» не собирается соглашаться с тем, что Бернард останется в «Панатинаикосе»

24 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:42
3257
13
Самого дорогого игрока в истории Шахтера могут оштрафовать на 10 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернард

31-летний экс-вингер донецкого «Шахтера» Бернард еще в феврале 2024 года подписал предварительно соглашение с бразильским «Атлетико Минейро».

Однако греческий коллектив «Панатинаикос», цвета которого сейчас и защищает бразилец, сделал предложение «Атлетико Минейро», чтобы бразильский клуб пошел на разрыв преконтракта с Бернардом.

Тем не менее, руководство «Атлетико Минейро» не собирается мирится с тем, что Бернард останется выступать в Греции после летнего трансферного окна.

Как сообщает издание GOAL, «Атлетико Минейро» оштрафует Бернарда на 10 миллионов евро, если футболист примет решение разорвать преконтракт и продолжит играть в «Панатинаикосе».

Бернард выступает за «Панатинаикос» с лета 2022 года. Его контракт с греческой командой рассчитан до конца июня 2024 года.

Бернард является воспитанником «Атлетико Минейро». Летом 2013 года он перешел в «Шахтер» за 25 миллионов евро, став самым дорогим игроком, которого когда-либо покупали «горняки».

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Даниил Агарков Источник: Goal.com
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Комментарии 13
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Pavel_i_CO
Це той латінос, якого щурячий мєнєджьмєнт шахтьора купив за 25млн і потім віддав безкоштовно?)
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+6
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NoMad
Це той найчудовiший трансфер щурiв, якi ще шось про Дуелунда, який коштував в 6 разiв менше,  триндiли? 
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+4
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Chort
КРЫСА АДНАЖДЫ КРЫСА НАВСЕГДА
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
та пох..
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0
OtsoCity
Хвойди суркисів, ви знову всралися під себе 
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-3
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