Самого дорогого игрока в истории Шахтера могут оштрафовать на 10 млн евро

31-летний экс-вингер донецкого «Шахтера» Бернард еще в феврале 2024 года подписал предварительно соглашение с бразильским «Атлетико Минейро».

Однако греческий коллектив «Панатинаикос», цвета которого сейчас и защищает бразилец, сделал предложение «Атлетико Минейро», чтобы бразильский клуб пошел на разрыв преконтракта с Бернардом.

Тем не менее, руководство «Атлетико Минейро» не собирается мирится с тем, что Бернард останется выступать в Греции после летнего трансферного окна.

Как сообщает издание GOAL, «Атлетико Минейро» оштрафует Бернарда на 10 миллионов евро, если футболист примет решение разорвать преконтракт и продолжит играть в «Панатинаикосе».

Бернард выступает за «Панатинаикос» с лета 2022 года. Его контракт с греческой командой рассчитан до конца июня 2024 года.

Бернард является воспитанником «Атлетико Минейро». Летом 2013 года он перешел в «Шахтер» за 25 миллионов евро, став самым дорогим игроком, которого когда-либо покупали «горняки».