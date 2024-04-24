Самого дорогого игрока в истории Шахтера могут оштрафовать на 10 млн евро
«Атлетико Минейро» не собирается соглашаться с тем, что Бернард останется в «Панатинаикосе»
31-летний экс-вингер донецкого «Шахтера» Бернард еще в феврале 2024 года подписал предварительно соглашение с бразильским «Атлетико Минейро».
Однако греческий коллектив «Панатинаикос», цвета которого сейчас и защищает бразилец, сделал предложение «Атлетико Минейро», чтобы бразильский клуб пошел на разрыв преконтракта с Бернардом.
Тем не менее, руководство «Атлетико Минейро» не собирается мирится с тем, что Бернард останется выступать в Греции после летнего трансферного окна.
Как сообщает издание GOAL, «Атлетико Минейро» оштрафует Бернарда на 10 миллионов евро, если футболист примет решение разорвать преконтракт и продолжит играть в «Панатинаикосе».
Бернард выступает за «Панатинаикос» с лета 2022 года. Его контракт с греческой командой рассчитан до конца июня 2024 года.
Бернард является воспитанником «Атлетико Минейро». Летом 2013 года он перешел в «Шахтер» за 25 миллионов евро, став самым дорогим игроком, которого когда-либо покупали «горняки».
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