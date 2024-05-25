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  4. Даниэль Коллинс – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA
25 мая 2024, 11:58 |
73
0

Даниэль Коллинс – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Страсбурге

25 мая 2024, 11:58 |
73
0
Даниэль Коллинс – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

25 мая состоится финальный матч на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче за титул американка Даниэль Коллинс (№12 WTA) сразится против своей соотечественницы Мэдисон Киз (№16 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

Киз может выиграть первый турнир в сезоне, Коллинс побеждала в Майами и в Чарльстоне.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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