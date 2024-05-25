Даниэль Коллинс – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн LIVE трансляция

25 мая состоится финальный матч на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче за титул американка Даниэль Коллинс (№12 WTA) сразится против своей соотечественницы Мэдисон Киз (№16 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

Киз может выиграть первый турнир в сезоне, Коллинс побеждала в Майами и в Чарльстоне.

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