МАРКЕВИЧ: «60% игроков Карпат не тянут уровень УПЛ. Нужно изменить состав»

24 мая состоялся матч последнего тура Первой лиги Украины 2023/24 между командами «Ингулец» и «Карпаты». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, что позволило им выиграть золотые медали чемпионата.

После завершения встречи главный тренер львовского коллектива Мирон Маркевич прокомментировал поражение своих подопечных:

– Во-первых, поздравляю Ингулец с победой. Они больше стремились и заслужили ее. Именно после домашней игры с Ингульцем нас начало лихорадить. Это более опытная команда, состоящая из игроков, выступавших в УПЛ. Наша команда собрана на скорую руку. В принципе мы задачу выполнили. Но понимаем, что для выступлений в Премьер-лиге нужно качественно изменить состав. Имеющаяся команда этот уровень не потянет. Желаю успехов Ингульцу. Если они усилятся 2-3 футболистами, то в элите не потеряются.

– Какой процент футболистов Карпатам нужно изменить?

– Хорошо все проанализировать. Но не надо быть большим специалистом, чтобы заключить – процентов 60 не тянут… В Премьер-лиге другие скорости, другой уровень борьбы. Сегодняшняя игра это доказала.

– Впереди межсезонье. Есть ли у Карпат планы подготовки к следующему чемпионату?

– Конечно. Но для этого нужно понимать, каких футболистов нам удастся подписать. Это самое важное. Задание мы выполнили, но следует двигаться дальше.

– Ингулец дважды победил Карпаты. По вашему мнению, в чем состоит этот фактор неудобного соперника?

– Как я уже говорил, у вас опытная команда. Хороший тренер поставил игру. Все логично. Нам следует к этому стремиться. Еще год назад у нас команды как таковой не было. Мы собрали ее, выполнили задание. Теперь нужно думать о перспективе.