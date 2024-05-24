Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «60% игроков Карпат не тянут уровень УПЛ. Нужно изменить состав»
Чемпионат Украины
Ингулец
24.05.2024 13:00 – FT 2 : 1
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 мая 2024, 20:02 |
577
0

МАРКЕВИЧ: «60% игроков Карпат не тянут уровень УПЛ. Нужно изменить состав»

Главный тренер львовского клуба прокомментировал поражение в матче против «Ингульца»

24 мая 2024, 20:02 |
577
0
МАРКЕВИЧ: «60% игроков Карпат не тянут уровень УПЛ. Нужно изменить состав»
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

24 мая состоялся матч последнего тура Первой лиги Украины 2023/24 между командами «Ингулец» и «Карпаты». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, что позволило им выиграть золотые медали чемпионата.

После завершения встречи главный тренер львовского коллектива Мирон Маркевич прокомментировал поражение своих подопечных:

– Во-первых, поздравляю Ингулец с победой. Они больше стремились и заслужили ее. Именно после домашней игры с Ингульцем нас начало лихорадить. Это более опытная команда, состоящая из игроков, выступавших в УПЛ. Наша команда собрана на скорую руку. В принципе мы задачу выполнили. Но понимаем, что для выступлений в Премьер-лиге нужно качественно изменить состав. Имеющаяся команда этот уровень не потянет. Желаю успехов Ингульцу. Если они усилятся 2-3 футболистами, то в элите не потеряются.

– Какой процент футболистов Карпатам нужно изменить?

– Хорошо все проанализировать. Но не надо быть большим специалистом, чтобы заключить – процентов 60 не тянут… В Премьер-лиге другие скорости, другой уровень борьбы. Сегодняшняя игра это доказала.

– Впереди межсезонье. Есть ли у Карпат планы подготовки к следующему чемпионату?

– Конечно. Но для этого нужно понимать, каких футболистов нам удастся подписать. Это самое важное. Задание мы выполнили, но следует двигаться дальше.

– Ингулец дважды победил Карпаты. По вашему мнению, в чем состоит этот фактор неудобного соперника?

– Как я уже говорил, у вас опытная команда. Хороший тренер поставил игру. Все логично. Нам следует к этому стремиться. Еще год назад у нас команды как таковой не было. Мы собрали ее, выполнили задание. Теперь нужно думать о перспективе.

По теме:
Сергей ПАНАСЕНКО: «Мяч в ворота Карпат – самый дорогой в карьере»
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мирон Маркевич пресс-конференция Карпаты Львов Ингулец Ингулец - Карпаты Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
Война | 23 мая 2024, 19:51 80
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»

Очередное скандальное заявление от футболиста, который когда-то вызывал уважение у украинских фанов

Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины
Футбол | 24 мая 2024, 13:01 11
Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины
Шевченко объяснил, почему не будет сыгран поединок за Суперкубок Украины

Президент УАФ аргументировал решение большим количеством летних турниров

Джо Джойc рассказал, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Бокс | 24.05.2024, 06:55
Джо Джойc рассказал, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Джо Джойc рассказал, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Бокс | 23.05.2024, 19:43
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику
Соперник Украины. Румыния опубликовала расширенную заявку на Евро-2024
Футбол | 24.05.2024, 17:48
Соперник Украины. Румыния опубликовала расширенную заявку на Евро-2024
Соперник Украины. Румыния опубликовала расширенную заявку на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть 3 претендента. Известно, какие клубы АПЛ хотят купить Цыганкова летом
Есть 3 претендента. Известно, какие клубы АПЛ хотят купить Цыганкова летом
23.05.2024, 11:31 24
Футбол
Экс-чемпион мира оценил скандальное решение судьи прервать бой Усик – Фьюри
Экс-чемпион мира оценил скандальное решение судьи прервать бой Усик – Фьюри
23.05.2024, 02:42 1
Бокс
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
Сколько стоит сыграть в FIFA с легендой? Милевский установил свои расценки
22.05.2024, 21:50 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
24.05.2024, 00:02
Хоккей
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
23.05.2024, 15:10 18
Футбол
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
23.05.2024, 10:38 6
Бокс
Аталанта постаралась для Ромы? 6-е место Серии A может попасть в ЛЧ
Аталанта постаралась для Ромы? 6-е место Серии A может попасть в ЛЧ
23.05.2024, 00:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем