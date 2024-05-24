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  4. Когда Калинина сыграет с Маркетой? Украинка может провести 2 матча за день
WTA
24 мая 2024, 00:59 |
80
0

Когда Калинина сыграет с Маркетой? Украинка может провести 2 матча за день

Ангелина выйдет на корт против Вондроушовой 24 мая в 11:30 по Киеву

24 мая 2024, 00:59 |
80
0
Когда Калинина сыграет с Маркетой? Украинка может провести 2 матча за день
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Четвертьфинальный матч украинской теннисистки Ангелины Калининой (WTA 56) на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция) был перенесен.

23 мая украинка должна была сыграть против 6-й ракетки мира и действующей победительницы Уимблдона Маркеты Вондроушовой из Чехии. Однако встреча так и не стартовала в назначенный день из-за дождей.

Ангелина и Маркета разыграют последнюю путевку в полуфинал Страсбурга 24 мая. Ориентировочное время начала игры – 11:30 по Киеву.

В полуфинале победительница матча сыграет против Даниэль Коллинс, которая ранее разгромила Клару Бюрель. Полуфинальный поединок либо для Ангелины, либо для Маркеты запланирован также на 24 мая. Поэтому одна из соперниц проведет 2 матча за 1 день.

В нижней части сетки Страсбурга уже определена полуфинальная пара. Мэдисон Киз поборется с Людмилой Самсоновой за право сыграть в финале.

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Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Ангелина Калинина Маркета Вондроушова WTA Страсбург перенос матчей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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