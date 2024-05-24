Когда Калинина сыграет с Маркетой? Украинка может провести 2 матча за день

Четвертьфинальный матч украинской теннисистки Ангелины Калининой (WTA 56) на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция) был перенесен.

23 мая украинка должна была сыграть против 6-й ракетки мира и действующей победительницы Уимблдона Маркеты Вондроушовой из Чехии. Однако встреча так и не стартовала в назначенный день из-за дождей.

Ангелина и Маркета разыграют последнюю путевку в полуфинал Страсбурга 24 мая. Ориентировочное время начала игры – 11:30 по Киеву.

В полуфинале победительница матча сыграет против Даниэль Коллинс, которая ранее разгромила Клару Бюрель. Полуфинальный поединок либо для Ангелины, либо для Маркеты запланирован также на 24 мая. Поэтому одна из соперниц проведет 2 матча за 1 день.

В нижней части сетки Страсбурга уже определена полуфинальная пара. Мэдисон Киз поборется с Людмилой Самсоновой за право сыграть в финале.