Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн LIVE трансляция

23 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче 1/4 финала украинка сразится с Маркетой Вондроушовой из Чехии (№6 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Коллинс – Бюрель. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла дважды.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Даниэль Коллинс (№12 WTA) или с Кларой Бюрель (№43 WTA).

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