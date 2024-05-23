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  4. Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA
23 мая 2024, 12:47 |
83
0

Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Страсбурге

23 мая 2024, 12:47 |
83
0
Ангелина Калинина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

23 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче 1/4 финала украинка сразится с Маркетой Вондроушовой из Чехии (№6 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Коллинс – Бюрель. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла дважды.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Даниэль Коллинс (№12 WTA) или с Кларой Бюрель (№43 WTA).

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WTA Страсбург Ангелина Калинина смотреть онлайн Маркета Вондроушова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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