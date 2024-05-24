Коллинс выбила обидчицу Свитолиной, гарантировав себе возвращение в топ-10

12-я ракетка мира Даниэль Коллинс (США) вышла в 1/2 финала грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В четвертьфинальном противостоянии американка в двух сетах разгромила Клару Бюрель (Франция, WTA 43) за 1 час и 4 минуты.

WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/4 финала

Даниэль Коллинс (США) [3] – Клара Бюрель (Франция) – 6:1, 6:3

Это была первая встреча соперниц. Даниэль проиграла всего 1 гейм на своей подаче.

Отметим, что в 1/8 финала Бюрель неожиданно выиграла у Элины Свитолиной.

В полуфинале 500-тысячника Коллинс сыграет либо против Ангелины Калининой, либо против Маркеты Вондроушовой.

С понедельника Коллинс вернется в топ-10 рейтинга WTA впервые с 2022 года. Она вытеснит Алену Остапенко с 10-й строчки.

За последние 23 матча Даниэль одержала 21 победу. Дважды представительница США проиграла Арине Соболенко.