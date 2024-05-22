Сколько раз Байер отыгрывался со счета 0:2 в сезоне 2023/24?

22 мая проходит финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер».

На 12-й и 26-й минутах забил форвард итальянского коллектива Адемола Лукман, который оформил дубль и позволил бергамаскам повести 2:0.

«Байер» в текущем сезоне еще ни разу не проигрывал. Беспроигрышная серия подопечных Хаби Алонсо составляет 51 поединок.

Со счета 0:2 «Неверлузен» в кампании 2023/24 отыгрывался четыре раза. Дважды – с «Карабахом» в 1/8 финала ЛЕ, один раз – с «Штутгартом» в 31-м туре Бундеслиге, а также один раз с «Ромой» – в ответном матче 1/2 финала ЛЕ.