Сколько раз Байер отыгрывался со счета 0:2 в сезоне 2023/24?
Аталанта дважды забила подопечным Хаби Алонсо в первом тайме финала Лиги Европы
22 мая проходит финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер».
На 12-й и 26-й минутах забил форвард итальянского коллектива Адемола Лукман, который оформил дубль и позволил бергамаскам повести 2:0.
«Байер» в текущем сезоне еще ни разу не проигрывал. Беспроигрышная серия подопечных Хаби Алонсо составляет 51 поединок.
Со счета 0:2 «Неверлузен» в кампании 2023/24 отыгрывался четыре раза. Дважды – с «Карабахом» в 1/8 финала ЛЕ, один раз – с «Штутгартом» в 31-м туре Бундеслиге, а также один раз с «Ромой» – в ответном матче 1/2 финала ЛЕ.
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