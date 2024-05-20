Катерина Байндл – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос
20 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№169 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.
В первом раунде отбора украинка сразится против аргентинки Соланы Сиерры (№179 WTA). Время начала поединка – 20:25 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительнца матча сыграет с Оливией Гадеки (№165 WTA) или Маккартни Кесслер (№122 WTA).
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