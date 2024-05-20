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Ролан Гаррос
20 мая 2024, 20:25 | Обновлено 20 мая 2024, 20:30
191
0

Катерина Байндл – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос

20 мая 2024, 20:25 | Обновлено 20 мая 2024, 20:30
191
0
Катерина Байндл – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

20 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№169 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В первом раунде отбора украинка сразится против аргентинки Соланы Сиерры (№179 WTA). Время начала поединка – 20:25 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительнца матча сыграет с Оливией Гадеки (№165 WTA) или Маккартни Кесслер (№122 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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