Адриен РАБЬО: «Аллегри заслужил другого прощания»
Хавбек «Ювентуса» – об увольнении главного тренера
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо у себя в соцсетях прокомментировал увольнение Массимилиано Аллегри с поста главного тренера «Старой синьоры»:
«Вас запомнят как одного из самых успешных тренеров в истории «Ювентуса». Вы заслужили другого прощания. Спасибо за все, тренер, и удачи».
Напомним, Аллегри был отправлен в отставку вчера, спустя всего два дня после завоевания Кубка Италии. По информации СМИ, у него испортились взаимоотношения с руководством «Ювентуса», что вылилось в конфликт с журналистом Tuttosport.
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