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  4. Адриен РАБЬО: «Аллегри заслужил другого прощания»
Италия
18 мая 2024, 12:53 |
363
0

Адриен РАБЬО: «Аллегри заслужил другого прощания»

Хавбек «Ювентуса» – об увольнении главного тренера

18 мая 2024, 12:53 |
363
0
Адриен РАБЬО: «Аллегри заслужил другого прощания»
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо у себя в соцсетях прокомментировал увольнение Массимилиано Аллегри с поста главного тренера «Старой синьоры»:

«Вас запомнят как одного из самых успешных тренеров в истории «Ювентуса». Вы заслужили другого прощания. Спасибо за все, тренер, и удачи».

Напомним, Аллегри был отправлен в отставку вчера, спустя всего два дня после завоевания Кубка Италии. По информации СМИ, у него испортились взаимоотношения с руководством «Ювентуса», что вылилось в конфликт с журналистом Tuttosport.

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Адриен Рабьо Ювентус Массимилиано Аллегри
Олег Дидух Источник: Instagram
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