Адриен РАБЬО: «Аллегри заслужил другого прощания»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо у себя в соцсетях прокомментировал увольнение Массимилиано Аллегри с поста главного тренера «Старой синьоры»:

«Вас запомнят как одного из самых успешных тренеров в истории «Ювентуса». Вы заслужили другого прощания. Спасибо за все, тренер, и удачи».

Напомним, Аллегри был отправлен в отставку вчера, спустя всего два дня после завоевания Кубка Италии. По информации СМИ, у него испортились взаимоотношения с руководством «Ювентуса», что вылилось в конфликт с журналистом Tuttosport.