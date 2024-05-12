В ночь на 12 мая состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Монреаль» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 44-й минуте «Интер Майами» заработал штрафной при счете 2:0 в пользу «Монреаля». К мячу подошел Матиас Рохас.

Дело в том, что Лео получил повреждение незадолго до назначения штрафного удара и был вынужден находиться за пределами поля не менее двух минут. Именно такие правила недавно ввели в MLS.

На камеру попали эмоции Лионеля после того, как ему не разрешили выйти на поле и пробить со штрафного.

«С такими правилами дела будут плохи», – сказал аргентинец.

Однако Рохас сумел искусно положить мяч в ворота соперников. После гола парагвайца начался камбек «Интер Майами».

ВИДЕО. Месси взбесился из-за новых правил в футболе