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  4. Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 18:05 |
1118
1

Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты центрального матча 28-го тура УПЛ

11 мая 2024, 18:05 |
1118
1
Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В субботу, 11 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 28-го тура «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 67 очков.

«Динамо» занимает вторую строчку, сыграв 27 матчей и набрав 63 очка.

УПЛ. 28-й тур, 11 мая.

Шахтер – Динамо – 0:0

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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patrick
Позор якийсь нашому керівництву, чому не можу подивитись цей матч. Мегого максимальна зараз, це мені потрібно ще проводити Київтсар ТБ, а завтра Волю провести?
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