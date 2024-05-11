Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 11 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Арена Львов».

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К началу 28-го тура «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 67 очков.

«Динамо» занимает вторую строчку, сыграв 27 матчей и набрав 63 очка.

УПЛ. 28-й тур, 11 мая.

Шахтер – Динамо – 0:0