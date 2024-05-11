Украина. Премьер лига11 мая 2024, 18:05 |
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Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты центрального матча 28-го тура УПЛ
11 мая 2024, 18:05 |
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В субботу, 11 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».
Игра проходит на стадионе «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 28-го тура «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 67 очков.
«Динамо» занимает вторую строчку, сыграв 27 матчей и набрав 63 очка.
УПЛ. 28-й тур, 11 мая.
Шахтер – Динамо – 0:0
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Комментарии 1
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Позор якийсь нашому керівництву, чому не можу подивитись цей матч. Мегого максимальна зараз, це мені потрібно ще проводити Київтсар ТБ, а завтра Волю провести?
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