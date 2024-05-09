Катерина Байндл – Андрея Миту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№171 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Праге (Чехия).

Соперницей украинки в матче 2-го раунда основы станет Андрея Миту из Румынии (№232 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла оба предыдущих матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Доминики Салковой (№174 WTA) или Джейми Форлис (№305 WTA).

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