ITF09 мая 2024, 12:47 | Обновлено 09 мая 2024, 13:08
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Катерина Байндл – Андрея Миту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Праге
09 мая 2024, 12:47 | Обновлено 09 мая 2024, 13:08
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9 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№171 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Праге (Чехия).
Соперницей украинки в матче 2-го раунда основы станет Андрея Миту из Румынии (№232 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла оба предыдущих матча.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Доминики Салковой (№174 WTA) или Джейми Форлис (№305 WTA).
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