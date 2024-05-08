Катерина Байндл – Марина Мельникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№171 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Праге (Чехия).

В матче 1-го раунда основы украинка сыграет против Марины Мельниковой (№433 WTA). Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла 3 матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Андреа Миту (№232 WTA) или Лауры Майр (№824 WTA).

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