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  4. Катерина Байндл – Марина Мельникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
08 мая 2024, 10:00 |
341
0

Катерина Байндл – Марина Мельникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Праге

08 мая 2024, 10:00 |
341
0
Катерина Байндл – Марина Мельникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

8 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№171 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Праге (Чехия).

В матче 1-го раунда основы украинка сыграет против Марины Мельниковой (№433 WTA). Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла 3 матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Андреа Миту (№232 WTA) или Лауры Майр (№824 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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