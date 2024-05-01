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Лига чемпионов
01 мая 2024, 01:30 |
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Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после гола Кейна, дубля Винисиуса

Гарри догнал Мбаппе (у обоих – по 8), но французу еще предстоит играть с «Боруссией Д»

01 мая 2024, 01:30 |
210
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Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после гола Кейна, дубля Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Голами за мюнхенцев отличились Лерой Сане и Гарри Кейн, а у королевского клуба дубль оформил Винисиус Жуниор.

Благодаря забитому мячу Кейн догнал Килиана Мбаппе в списке бомбардиров ЛЧ 2023/24. У обоих по 8 голов. Первую строчку занимает англичанин, поскольку на его счету также 3 ассиста, в то время как у француза – 0.

Правда, 1 мая Мбаппе еще предстоит сыграть против «Боруссии» Дортмунд в первом матче 1/2 финала, где он, теоретически, может отличиться и вернуть лидерство.

3–4 места делят Антуан Гризманн («Атлетико») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Их команды уже вылетели из турнира. У француза и норвежца – 6 забитых мячей и по 1 голевой передачи.

Винисиус Жуниор благодаря дублю существенно улучшил свою позицию. Теперь у него 5 голов (также 4 ассиста). Он догнал сразу шестерых футболистов: Галено («Порту»), Фила Фодена («Манчестер Сити»), Хулиана Альвареса («Манчестер Сити»), Родриго («Реал») и Расмуса Хойлунда («Манчестер Юнайтед»). Все эти игроки, кроме Родриго, уже не продолжают выступления в главном еврокубковом клубном турнире.

Список бомбардиров Лиги чемпионов 2024/25:

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бомбардиры лучший бомбардир Гарри Кейн Винисиус Жуниор Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал Лига чемпионов Килиан Мбаппе ПСЖ Боруссия Дортмунд Боруссия Д - ПСЖ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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