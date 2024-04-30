Источник: Испанский гранд интересуется топ-защитником сборной Украины

21-летний защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный может сменить клубную прописку в следующее трансферное окно.

По информации источника, к украинскому защитнику проявляют интерес «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Среди новых претендентов на игрока называются «Бавария» и мадридский «Атлетико». Однако отмечается, что «Атлетико» готов предложить за футболиста лишь 25 миллионов евро, что пока не устраивает «Борнмут», однако ситуация может измениться после Евро-2024.

В этом сезоне Забарный провел 39 поединков и забил один гол. Ранее Илья впервые в текущей кампании пропустил матч «Борнмута» из-за болезни.