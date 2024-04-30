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Испания
30 апреля 2024, 00:55 | Обновлено 30 апреля 2024, 01:08
485
0

Источник: Испанский гранд интересуется топ-защитником сборной Украины

Илья Забарный заинтересовал «Атлетико» и ряд именитых команд

30 апреля 2024, 00:55 | Обновлено 30 апреля 2024, 01:08
485
0
Источник: Испанский гранд интересуется топ-защитником сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21-летний защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный может сменить клубную прописку в следующее трансферное окно.

По информации источника, к украинскому защитнику проявляют интерес «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Среди новых претендентов на игрока называются «Бавария» и мадридский «Атлетико». Однако отмечается, что «Атлетико» готов предложить за футболиста лишь 25 миллионов евро, что пока не устраивает «Борнмут», однако ситуация может измениться после Евро-2024.

В этом сезоне Забарный провел 39 поединков и забил один гол. Ранее Илья впервые в текущей кампании пропустил матч «Борнмута» из-за болезни.

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Тоттенхэм трансферы Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный Ливерпуль трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Бавария Атлетико Мадрид
Дмитро Олійник Источник: ВЗбирна
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