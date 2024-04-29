Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы контролировали ход событий на поле, забили хорошие голы»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб похвалил свою команду за победу над «Металлистом 1925» (3:0). Победа позволила клубу из Кривого Рога закрепиться на третьем месте.

– Думаю, те, кто видел игру, все понимают: мы контролировали ход событий на поле. Наш полный контроль над игрой. Ребята хорошо себя проявили, показали высокий прессинг, контроль мяча и забили очень хорошие голы. Жаль только, что не реализовали все моменты, ведь их было достаточно, но это уже такое… Самое главное, что победили, взяли три очка, теперь двигаемся дальше.

– Сегодняшний стартовый состав – самый сильный на данный момент?

– Мы отталкиваемся от того, как ребята провели воскресный цикл. Тем более, в Одессе в прошлом туре не так, как мы хотели сыграли, например, Соса, Кожушко… А когда вышли Лунев и Микитишин игра пошла по-другому. Сегодня доверил место в основе Задераке и Микитишину, и так получилось, что первый и второй гол как раз они и забили. Это нормально, что все они стремятся играть и зарабатывать для «Кривбасса» эти очки.

– Что с Принсем и Клищуком? Когда увидим их на поле?

– Они травмированы и пока не работают в общей группе. Это больше вопрос к врачу – когда они вернутся на поле. Слава Богу, что у нас футболисты, которые могут их заменить. Нет Принса – есть Микитишин и Кожушко. Нет Клищука – есть Маханьков. Вы ведь спрашивали, когда будет играть Маханьков. Вот сейчас играет. И, на мой взгляд, очень хорошо себя проявляет.

Посмотрим: даже если Клищук поправится, и Маханьков продолжит уверенно играть, то, думаю, Андрею надо будет подождать, чтобы вернуть место в основе. Есть конкуренция – и это самое главное. У нас нет звезд. Есть команда «Кривбасс». Единственная семья, единый механизм, единый организм. Это самое важное для меня как для тренера.

– Можно сказать, что матч получился легким для «Кривбасса»?

– Сто процентов дают результат наши наработки на тренировках. К тому же я не помню, какую игру для нас в этом сезоне можно назвать легкой. Все сложные, ведь играем против команд, которые тоже стараются победить. К тому же перед «Металлистом 1925» стоит очень трудная задача. Вы же видите, они уже на последнем месте, ведь «Минай» вчера свой матч выиграл.

Остается четыре тура, и, вы знаете, я посмотрел их календарь – он очень тяжел. Хочу им пожелать, чтобы они выбрались из этой ситуации и остались в УПЛ. Также желаю успеха и другим: «Минаю», «Оболони», «Вересу».