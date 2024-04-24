Стала известна первая соперница Калининой на супертурнире в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 32) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/32 финала украинка сыграет против представительницы США Кэролайн Доулхайд (WTA 56), которая в первом раунде выбила Бай Чжуосюань (Китай, WTA 90) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Бай Чжуосюань (Китай) – Кэролайн Доулхайд (США) – 3:6, 3:6

Калинина и Кэролайн проведут первый очный поединок.

Ангелина посеяна под тридцатым номером на престижных соревнованиях в столице Испании.

Ранее стали известны соперницы Свитолиной, Костюк и Ястремской во 2-м раунде тысячника в Мадриде.