Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна первая соперница Калининой на супертурнире в Мадриде
WTA
24 апреля 2024, 20:20 | Обновлено 24 апреля 2024, 20:26
803
1

Стала известна первая соперница Калининой на супертурнире в Мадриде

Ангелина в 1/64 финала сыграет против Кэролайн Доулхайд

24 апреля 2024, 20:20 | Обновлено 24 апреля 2024, 20:26
803
1
Стала известна первая соперница Калининой на супертурнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэролайн Доулхайд

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 32) узнала первую соперницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/32 финала украинка сыграет против представительницы США Кэролайн Доулхайд (WTA 56), которая в первом раунде выбила Бай Чжуосюань (Китай, WTA 90) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Бай Чжуосюань (Китай) – Кэролайн Доулхайд (США) – 3:6, 3:6

Калинина и Кэролайн проведут первый очный поединок.

Ангелина посеяна под тридцатым номером на престижных соревнованиях в столице Испании.

Ранее стали известны соперницы Свитолиной, Костюк и Ястремской во 2-м раунде тысячника в Мадриде.

По теме:
Радукану неприятно шокировала на старте супертурнира в Мадриде
Не Анисимова. Известна первая соперница Ястремской в Мадриде
Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде
Ангелина Калинина WTA Мадрид Кэролайн Доулхайд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Футбол | 23 апреля 2024, 23:59 85
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс

Команда Артеты праздновала самую крупную победу в истории отношений между этими коллективами

Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Футбол | 23 апреля 2024, 20:17 0
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине

Бельгиец рассказал, что никуда не торопится

Динамо хотело перенести матч с Днепром-1 в другой город. Известно решение
Футбол | 24.04.2024, 16:37
Динамо хотело перенести матч с Днепром-1 в другой город. Известно решение
Динамо хотело перенести матч с Днепром-1 в другой город. Известно решение
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Футбол | 24.04.2024, 08:01
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
ФОТО. В adidas показали форму, в которой Свитолина сыграет на Ролан Гаррос
Теннис | 24.04.2024, 11:20
ФОТО. В adidas показали форму, в которой Свитолина сыграет на Ролан Гаррос
ФОТО. В adidas показали форму, в которой Свитолина сыграет на Ролан Гаррос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ai0609081611
Ангеліна посіяна під першим номером на престижних змаганнях у столиці Іспанії. Ні хуя собі, це як, коли, що?
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
23.04.2024, 11:29 2
Бокс
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
23.04.2024, 14:18 2
Теннис
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
23.04.2024, 07:25 29
Футбол
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
Топовый турнир в Мадриде понес еще одну потерю среди участниц
Топовый турнир в Мадриде понес еще одну потерю среди участниц
23.04.2024, 11:54 1
Теннис
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
24.04.2024, 07:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем