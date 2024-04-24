Не Анисимова. Известна первая соперница Ястремской в Мадриде

Эмилиана Аранго из Колумбии (№121 WTA) стартовала с волевой победы на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде и во втором раунде сразится с 31-й сеяной украинкой Даяной Ястремской.

В первом раунде южноамериканка в трех сетах сломила сопротивление Аманды Анисимовой из США (№241 WTA)

Мадрид. Первый круг

Эмилиана Аранго (Колумбия) – Аманда Анисимова (США) – 1:6, 6:4, 7:6(2)

Ястремская играла с Аранго дважды, счет равный.

Ранее первых соперниц узнали Элина Свитолина и Марта Костюк.