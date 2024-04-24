WTA24 апреля 2024, 17:53 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:55
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3
Не Анисимова. Известна первая соперница Ястремской в Мадриде
Украинка сыграет во втором раунде с Эмилианой Аранго из Колумбии
24 апреля 2024, 17:53 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:55
1245
3
Эмилиана Аранго из Колумбии (№121 WTA) стартовала с волевой победы на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде и во втором раунде сразится с 31-й сеяной украинкой Даяной Ястремской.
В первом раунде южноамериканка в трех сетах сломила сопротивление Аманды Анисимовой из США (№241 WTA)
Мадрид. Первый круг
Эмилиана Аранго (Колумбия) – Аманда Анисимова (США) – 1:6, 6:4, 7:6(2)
Ястремская играла с Аранго дважды, счет равный.
Ранее первых соперниц узнали Элина Свитолина и Марта Костюк.
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