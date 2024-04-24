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  4. Не Анисимова. Известна первая соперница Ястремской в Мадриде
WTA
24 апреля 2024, 17:53 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:55
1245
3

Не Анисимова. Известна первая соперница Ястремской в Мадриде

Украинка сыграет во втором раунде с Эмилианой Аранго из Колумбии

24 апреля 2024, 17:53 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:55
1245
3
Не Анисимова. Известна первая соперница Ястремской в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиана Аранго

Эмилиана Аранго из Колумбии (№121 WTA) стартовала с волевой победы на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде и во втором раунде сразится с 31-й сеяной украинкой Даяной Ястремской.

В первом раунде южноамериканка в трех сетах сломила сопротивление Аманды Анисимовой из США (№241 WTA)

Мадрид. Первый круг
Эмилиана Аранго (Колумбия) – Аманда Анисимова (США) – 1:6, 6:4, 7:6(2)

Ястремская играла с Аранго дважды, счет равный.

Ранее первых соперниц узнали Элина Свитолина и Марта Костюк.

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Аманда Анисимова WTA Мадрид Эмилиана Аранго Даяна Ястремская
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Nba37
Сложно будет Ястремской 
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Stanislav Matusevych
Клона Даяни Аранго вдалося обіграти, зараз буде друга серія. Підсумок передбачити важко.
Цікаво, що моя "улюблена" Радукану взяла аж 4 гейми проти Лурдес Карле. Дрібниця, але приємно.
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