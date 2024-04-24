Тренер Металлиста: «Надо играть на полную мощность весь матч»

Ассистент главного тренера «Металлиста» Вадим Харченко подытожил результат матча Первой лиги по ФК «Чернигов-ШВСМ» (2:1):

«Если нет результата, то и оценка может быть только негативной. В Первой лиге каждый соперник тяжел, здесь много борьбы. Кто не проиграет эту борьбу, тот владеет инициативой и в большинстве случаев выигрывает матч. Мы неплохо смотрелись в некоторых моментах, но играть нужно на полную мощность на протяжении всей игры.

Мы внимательно следили за матчами «Чернигова», для нас ничего нового в этой игре не было. Мы рассчитывали, что во втором тайме на поле выйдет Павел Федосов, и соперник станет играть в более вертикальный футбол.

«Чернигов» играл так, как привык играть. Борется за каждый мяч, где-то прибегает к фолам, действует по результату. Мы сейчас просматривали противоречивые моменты и увидели, что забили чистый второй гол, положения вне игры у Рязанцева не было.

Были и другие моменты, к которым есть вопросы, но мы концентрируемся на собственных ошибках, и именно их мы будем детально разбирать».

Первая лига. 23-й тур

21 апреля 2024 года. Чернигов. Стадион Юность

Чернигов-ШВСМ – Металлист Харьков – 2:1

Голы: Дмитрий Сахно, 21, Павел Федосов, 57 – Евгений Рязанцев, 34

Видеообзор матча

Видеоозапись матча