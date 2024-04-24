Тренер Металлиста: «Надо играть на полную мощность весь матч»
Вадим Харченко подытожил результат матча Первой лиги с «Черниговом»
Ассистент главного тренера «Металлиста» Вадим Харченко подытожил результат матча Первой лиги по ФК «Чернигов-ШВСМ» (2:1):
«Если нет результата, то и оценка может быть только негативной. В Первой лиге каждый соперник тяжел, здесь много борьбы. Кто не проиграет эту борьбу, тот владеет инициативой и в большинстве случаев выигрывает матч. Мы неплохо смотрелись в некоторых моментах, но играть нужно на полную мощность на протяжении всей игры.
Мы внимательно следили за матчами «Чернигова», для нас ничего нового в этой игре не было. Мы рассчитывали, что во втором тайме на поле выйдет Павел Федосов, и соперник станет играть в более вертикальный футбол.
«Чернигов» играл так, как привык играть. Борется за каждый мяч, где-то прибегает к фолам, действует по результату. Мы сейчас просматривали противоречивые моменты и увидели, что забили чистый второй гол, положения вне игры у Рязанцева не было.
Были и другие моменты, к которым есть вопросы, но мы концентрируемся на собственных ошибках, и именно их мы будем детально разбирать».
Первая лига. 23-й тур
21 апреля 2024 года. Чернигов. Стадион Юность
Чернигов-ШВСМ – Металлист Харьков – 2:1
Голы: Дмитрий Сахно, 21, Павел Федосов, 57 – Евгений Рязанцев, 34
Видеообзор матча
Видеоозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рауль Асенсио может стать одноклубником Артема Довбика и Виктора Цыганкова
Горняки могут выйти напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25