МАРТИНЕС: «Второе чемпионство и вторая звезда с Интером – огромная честь»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии.

Напомним, «нерадзурри» обыграли «Милан» в рамках 33-го тура Серии А, что позволило им стать чемпионами Италии за пять туров до окончания первенства. Для «черно-синих» это чемпионство стало 20-м в истории.

«Мы так много работали и страдали, и теперь заслужили эту безмерную радость. Посвящаю победу всей моей семье и моим детям — они самое прекрасное, что подарила мне жизнь. Победа в дерби — это уникальная возможность, и мы должны были ею воспользоваться.

Второе чемпионство (для Лаутаро за «нерадзурри») и вторая звезда с «Интером» — это огромная честь. Эта победа — для болельщиков и сотрудников, почти 100 человек работали ради этой цели.

Надеюсь на продление контракта, но нам еще предстоит договориться с клубом, а сегодня я хочу насладиться этим вечером», — приводит слова Лаутаро Pazzi di Fanta.