Сколько сезонов подряд Шахтер представляет Украину на международной арене?

22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Благодаря этой победе «горняки» гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне 2024/25. «Шахтер» математически не опустится уже ниже 4-го места в турнирной таблице УПЛ 2023/24.

«Шахтер» в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24 («Боруссия Д» может испортить эту перспективу). Любой другой клуб в случае триумфа в сезоне УПЛ будет стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

«Шахтер» стал первой украинской командой, которая гарантировано сыграет на международной арене в следующей кампании.

Это будет тридцатый сезон «Шахтера» на международной арене под флагом Независимой Украины. «Горняки» представляют Украину в еврокубках непрерывно, начиная с сезона 1997/98.