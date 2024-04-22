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  4. Сколько сезонов подряд Шахтер представляет Украину на международной арене?
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 21:11 |
644
7

Сколько сезонов подряд Шахтер представляет Украину на международной арене?

Донецкий клуб гарантировал себе еврокубки после победы в матче против «Зари» (2:1)

22 апреля 2024, 21:11 |
644
7
Сколько сезонов подряд Шахтер представляет Украину на международной арене?
ФК Шахтер Донецк

22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Благодаря этой победе «горняки» гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне 2024/25. «Шахтер» математически не опустится уже ниже 4-го места в турнирной таблице УПЛ 2023/24.

«Шахтер» в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24 («Боруссия Д» может испортить эту перспективу). Любой другой клуб в случае триумфа в сезоне УПЛ будет стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

«Шахтер» стал первой украинской командой, которая гарантировано сыграет на международной арене в следующей кампании.

Это будет тридцатый сезон «Шахтера» на международной арене под флагом Независимой Украины. «Горняки» представляют Украину в еврокубках непрерывно, начиная с сезона 1997/98.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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KhOleg
Здоровенний бюджет,судьї тягнуть Шахтар постійно. Потім це приводить до провалів на міжнародних аренах . То воно потрібно таке позорисько?
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+2
serhiy
Насрав я на Шахтар бамбаський і на їх очки і на їх власника !!!
Сєпарня перевзута в повітрі !!!
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+1
Boodya
Було б цікаво, аби зробили на цьому сайті голосування на звання найпопулярнішого клубу УПЛ
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0
FunnyCat_____
с таким бюджетом как у шахтера, даже ПФК Лебедівка бы командой U-45 представлял бы Украину не реже 
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-1
Nba37
Если даже против клуба с Кипра мучение на поле, то о чем можно говорить, Бешикташ не можем пройти, который в группе практически всем проиграл 
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-3
Nba37
Да причём тут бюджет, в своё время у Динамо Киева были неплохие легионеры, а занимали в чемпионате при тренере Блохине 3 или 4 место, Шахтер в Германии  против Лейпцига играли и выигрывали 4-1 , было 1 или 2 легионера вроде всего, против Реала достойно играли , даже 1-1 сыграли, а Динамо когда будет против таких команды показывать достойную игру 
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-3
Alexander Киев
Знову ФК ОПЗЖ Дирнама скулить за грошима та єврокубками   
Де Дирнама, де? 
Ответить
-5
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