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WTA
20 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 20 апреля 2024, 02:33
119
0

Марта КОСТЮК: «Я чувствовала, как уходят матчболы»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над Коко Гофф

20 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 20 апреля 2024, 02:33
119
0
Марта КОСТЮК: «Я чувствовала, как уходят матчболы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу в четвертьфинале над американкой Коко Гофф на турнире WTA 500 в Штутгарте – 3:6, 6:4, 7:6 (8:6).

– Восемь матчболов понадобились для победы. Что у вас было в голове, после нереализованных семи?

– Определенно, те пять матчболов, которые я отыграла вчера. И я чувствовала, как все они сегодня уходят. Да, все было очень, очень близко. Знаете, это был вопрос пары розыгрышей, а то и одного. Так что, безусловно, это потрясающее чувство – быть в полуфинале. Да. Вау.

– Зрители были в восторге от того, что матч проходил на таком высоком уровне. Это было действительно невероятное зрелище. Насколько вы чувствуете, что в этом году для вас что-то произошло? Что-то переключилось. Вы знаете, что именно? Есть ли у вас предположение, что это может быть? В этом году вы словно другой игрок на корте.

– Спасибо. Я думаю, что все дело в мелочах, которые складываются в единое целое. Я не думаю, что было что-то важное или большое, что изменилось или произошло. Я думаю, это было просто терпение и много тяжелой работы, много слез и, ну, я не знаю, пота и, ну, знаете, всего, сомнений. Все это было. Я очень благодарна своей команде за то, что они поддерживали меня сегодня. Это было даже хуже, чем вчера, я так думаю.

– За этим жестом, жестом Марты Костюк, стоит какой-то особый смысл? (прикладывает палец к виску)

– Я не думаю, что это мой особый жест. Думаю, многие игроки иногда так делают. Я думаю, это, знаете, когда я... Я делаю так, когда знаю, что сделала все правильно, не торопилась, была терпелива и сделала именно то, что должна была сделать. И да, все было именно так.

– Завтра полуфинал против Маркеты Вондроушовой. Вы уже провели много времени на корте на этой неделе, что будете делать, чтобы восстановиться?

– Спать, есть, пытаться восстановиться. И в голове тоже. Не знаю. Это была очень сложная неделя, игры каждый день, очень позднее завершение. Так что, да, с каждым днем у меня все меньше и меньше времени на восстановление, и, конечно, постараюсь сделать все возможное, чтобы быть готовой к завтрашнему дню и надеюсь на еще один хороший матч.

Напомним, в августе 2023 года Костюк после поражения от уроженки москвы Елены Рыбакиной попросила соперницу: «Выиграй US Open, пожалуйста» и затем отказалась комментировать свои слова.

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Николай Степанюк Источник: Большой теннис Украины
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