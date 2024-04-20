ВИДЕО. 8 матчболов. Костюк впервые в карьере обыграла соперницу из топ-3
В 1/4 финала турнира в Штутгарте украинка обыграла американку Коко Гофф
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте.
В 1/4 финала украинка обыграла американку Коко Гофф (WTA 3), впервые в карьере одержав победу над соперницей из топ-3 рейтинга.
Матч продолжался 2 часа 50 минут. Чтобы завершить игру в свою пользу, Костюк понадобилось 8 матчболов.
WTA 500. Штутгарт (Германия). 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) [27] – Коко Гофф (США) [3] – 3:6, 6:4, 7:6 (8:6)
В полуфинале Костюк сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии (WTA 8).
Напомним, в августе 2023 года Костюк после поражения от уроженки москвы Елены Рыбакиной попросила соперницу: «Выиграй US Open, пожалуйста».
ВИДЕО. 8 матчболов. Костюк впервые в карьере обыграла соперницу из топ-3
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