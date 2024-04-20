Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте.

В 1/4 финала украинка обыграла американку Коко Гофф (WTA 3), впервые в карьере одержав победу над соперницей из топ-3 рейтинга.

Матч продолжался 2 часа 50 минут. Чтобы завершить игру в свою пользу, Костюк понадобилось 8 матчболов.

WTA 500. Штутгарт (Германия). 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [27] – Коко Гофф (США) [3] – 3:6, 6:4, 7:6 (8:6)

В полуфинале Костюк сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии (WTA 8).

Напомним, в августе 2023 года Костюк после поражения от уроженки москвы Елены Рыбакиной попросила соперницу: «Выиграй US Open, пожалуйста».

ВИДЕО. 8 матчболов. Костюк впервые в карьере обыграла соперницу из топ-3