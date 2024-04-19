ПАОК – Брюгге – 0:2. Хутгла сделал дубль. Видео голов и обзор матча
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В ответном матче четвертьфинала Лиги конференций «Брюгге» на выезде победил ПАОК (2:0).
Дубль для гостей в конце первого тайме оформил Ферран Хутгла.
Выиграв оба матча (1:0 и 2:0), «Брюгге» вышел в полуфинал Лиги конференций.
Бельгийская команда в 1/2 финала ЛК сыграет 2 и 9 мая против итальянской «Фиорентины».
Лига конференций. 1/4 финала, 18 апреля
ПАОК (Греция) – Брюгге (Бельгия) – 0:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Ферран Хутгла, 33, 45
Видео голов и обзор матча
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