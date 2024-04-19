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18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 2
Брюгге Проходит дальше
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Лига конференций
19 апреля 2024, 03:23 | Обновлено 19 апреля 2024, 03:29
21
0

ПАОК – Брюгге – 0:2. Хутгла сделал дубль. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка четвертьфинала Лиги конференций

19 апреля 2024, 03:23 | Обновлено 19 апреля 2024, 03:29
21
0
ПАОК – Брюгге – 0:2. Хутгла сделал дубль. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче четвертьфинала Лиги конференций «Брюгге» на выезде победил ПАОК (2:0).

Дубль для гостей в конце первого тайме оформил Ферран Хутгла.

Выиграв оба матча (1:0 и 2:0), «Брюгге» вышел в полуфинал Лиги конференций.

Бельгийская команда в 1/2 финала ЛК сыграет 2 и 9 мая против итальянской «Фиорентины».

Лига конференций. 1/4 финала, 18 апреля

ПАОК (Греция) – Брюгге (Бельгия) – 0:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Ферран Хутгла, 33, 45

Видео голов и обзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Брюгге).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Брюгге).
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Брюгге ПАОК Лига конференций Ферран Хутгла видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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