18 апреля на «Тумба» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором ПАОК встретится с «Брюгге». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПАОК

Команда считается одной из самых популярных в стране. Хотя баскетболисты в Салониках все-таки успешнее своих коллег из игры миллионов. Но и футболисты недавно, в 2019-м, снова стали чемпионами, в третий раз в истории и впервые с 1985-го года. Сейчас, к слову, есть шансы у двуглавых орлов севера повторить достижение, ведь именно они на пару с АЕКом оторвались от преследователей. Заодно они уже повторили свое лучшее достижение в еврокубках, опять добравшись до четвертьфинала. При этом еще летом, в квалификации, соперниками выступали сильные Бейтар, Хайдук и Хартс, а в 1/8 финала греки сначала уступили в Загребе 0:2, но потом вынесли дома хорватских динамовцев 5:1. В Бельгии, быстро пропустив, так ничем и не ответили.

Брюгге

Клуб 18 раз становился чемпионом страны. В том числе он брал золото кряду в 2020-2022 годах. Но прошлый сезон для фаворита был провальным, да и в нынешнем Юнион с Андерлехтом уж очень далеко, так что реальной задачей можно считать борьбу с Антверпеном за бронзу - вряд ли это вдохновляет болельщиков и руководство. Потому тут и сменили весной тренера, вместо Дейла позвав Ники Хайена. Одной из первых его задач и было прохождение греков в Лиге конференций. До 1/8 финала бельгийцы добирались противоречиво: в квалификации смогли выбить летом трех соперников, включая Осасуну, в группе взяли 16 очков из 18 возможных. Но плей-офф начали с 1:2 в Норвегии с Молде, благо, что потом дома разгромили скандинавов. С подопечными Луческу получилось открыть счет на 6-й минуте, чем и ограничились.

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Статистика личных встреч

В 2010-м году стороны играли в Лиге Европы, на групповом этапе. Тогда они выдали 2 ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша греков при зрелищной игре. Но бельгийцы попытаются сохранить преимущество - ставим на то, что все закончится с тотал меньше 3,0 голов(коэффициент - 1,6).