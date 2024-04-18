Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАОК – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Лига конференций
ПАОК
18.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
18 апреля 2024, 03:31 |
15
0

ПАОК – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций

Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву

18 апреля 2024, 03:31 |
15
0
ПАОК – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля на «Тумба» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором ПАОК встретится с «Брюгге». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПАОК

Команда считается одной из самых популярных в стране. Хотя баскетболисты в Салониках все-таки успешнее своих коллег из игры миллионов. Но и футболисты недавно, в 2019-м, снова стали чемпионами, в третий раз в истории и впервые с 1985-го года. Сейчас, к слову, есть шансы у двуглавых орлов севера повторить достижение, ведь именно они на пару с АЕКом оторвались от преследователей. Заодно они уже повторили свое лучшее достижение в еврокубках, опять добравшись до четвертьфинала. При этом еще летом, в квалификации, соперниками выступали сильные Бейтар, Хайдук и Хартс, а в 1/8 финала греки сначала уступили в Загребе 0:2, но потом вынесли дома хорватских динамовцев 5:1. В Бельгии, быстро пропустив, так ничем и не ответили.

Брюгге

Клуб 18 раз становился чемпионом страны. В том числе он брал золото кряду в 2020-2022 годах. Но прошлый сезон для фаворита был провальным, да и в нынешнем Юнион с Андерлехтом уж очень далеко, так что реальной задачей можно считать борьбу с Антверпеном за бронзу - вряд ли это вдохновляет болельщиков и руководство. Потому тут и сменили весной тренера, вместо Дейла позвав Ники Хайена. Одной из первых его задач и было прохождение греков в Лиге конференций. До 1/8 финала бельгийцы добирались противоречиво: в квалификации смогли выбить летом трех соперников, включая Осасуну, в группе взяли 16 очков из 18 возможных. Но плей-офф начали с 1:2 в Норвегии с Молде, благо, что потом дома разгромили скандинавов. С подопечными Луческу получилось открыть счет на 6-й минуте, чем и ограничились.

❗️ Больше прогнозов в нашем Telegram!

Статистика личных встреч

В 2010-м году стороны играли в Лиге Европы, на групповом этапе. Тогда они выдали 2 ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша греков при зрелищной игре. Но бельгийцы попытаются сохранить преимущество - ставим на то, что все закончится с тотал меньше 3,0 голов(коэффициент - 1,6).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Фиорентина – Виктория П. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Манчестер Сити – Реал
Бавария – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПАОК Брюгге Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Футбол | 17 апреля 2024, 17:23 5
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19

В Белфасте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы

Сыграет ли Лунин? Стали известны составы на суперматч ЛЧ Ман Сити – Реал
Футбол | 17 апреля 2024, 20:57 12
Сыграет ли Лунин? Стали известны составы на суперматч ЛЧ Ман Сити – Реал
Сыграет ли Лунин? Стали известны составы на суперматч ЛЧ Ман Сити – Реал

Поединок стартует в 22:00 по Киеву

АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
Футбол | 18.04.2024, 02:05
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
Футбол | 17.04.2024, 13:55
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
Шовковский оценил матч с Минаем и рассказал, что случилось с Бражко
Футбол | 17.04.2024, 17:45
Шовковский оценил матч с Минаем и рассказал, что случилось с Бражко
Шовковский оценил матч с Минаем и рассказал, что случилось с Бражко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
16.04.2024, 12:17 1
Футбол
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 58
Футбол
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
В овертайме определен чемпион мира по хоккею среди женщин
В овертайме определен чемпион мира по хоккею среди женщин
16.04.2024, 07:57
Хоккей
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
17.04.2024, 07:38 1
Футбол
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
16.04.2024, 00:02 2
Футбол
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
16.04.2024, 07:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем