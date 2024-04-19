Брюгге второй раз обыграл греческий ПАОК и уверенно вышел в 1/2 финала ЛК

В ответном матче четвертьфинала Лиги конференций «Брюгге» на выезде победил ПАОК (2:0).

Дубль для гостей в конце первого тайме оформил Ферран Хутгла.

Выиграв оба матча (1:0 и 2:0), «Брюгге» вышел в полуфинал Лиги конференций.

Бельгийская команда в 1/2 финала ЛК сыграет 2 и 9 мая против итальянской «Фиорентины».

Лига конференций. 1/4 финала, 18 апреля

ПАОК (Греция) – Брюгге (Бельгия) – 0:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Хутгла, 33, 45