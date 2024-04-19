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18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 2
Брюгге Проходит дальше
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Лига конференций
19 апреля 2024, 00:12 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:19
117
0

Брюгге второй раз обыграл греческий ПАОК и уверенно вышел в 1/2 финала ЛК

Бельгийская команда забила два мяча и в полуфинале сыграет с Фиорентиной

19 апреля 2024, 00:12 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:19
117
0
Брюгге второй раз обыграл греческий ПАОК и уверенно вышел в 1/2 финала ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче четвертьфинала Лиги конференций «Брюгге» на выезде победил ПАОК (2:0).

Дубль для гостей в конце первого тайме оформил Ферран Хутгла.

Выиграв оба матча (1:0 и 2:0), «Брюгге» вышел в полуфинал Лиги конференций.

Бельгийская команда в 1/2 финала ЛК сыграет 2 и 9 мая против итальянской «Фиорентины».

Лига конференций. 1/4 финала, 18 апреля

ПАОК (Греция) – Брюгге (Бельгия) – 0:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Хутгла, 33, 45

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Лига конференций Брюгге ПАОК Ферран Хутгла
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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