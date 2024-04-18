Стало известно, когда Н’Дика вернется в игру после потери сознания
Защитник «Ромы» будет готов сыграть уже в конце апреля
Центральный защитник римской «Ромы» Эван Н’Дика получил несколько дней отдыха после потери сознания во время матча чемпионата Италии против «Удинезе». Из больницы он был выписан 15 апреля.
По информации La Gazzetta dello Sport, возвращение Н’Дика в игру планируется на матч 34-го тура Серии А против «Наполи», который состоится 28 апреля.
В нынешнем сезоне 24-летний защитник сборной Кот д’Ивуара провел за «Рому» 27 матчей во всех турнирах и отличился в них 2 ассистами.
Сегодня, 18 апреля «Рома» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы примет «Милан».
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