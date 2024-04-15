Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитника Ромы сегодня выпишут из больницы после потери сознания
Италия
15 апреля 2024, 18:57 |
228
0

Защитника Ромы сегодня выпишут из больницы после потери сознания

С Эваном Н’Дика все в порядке

15 апреля 2024, 18:57 |
228
0
Защитника Ромы сегодня выпишут из больницы после потери сознания
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник «Ромы» Эван Н’Дика уже сегодня будет выписан из больницы после того, как вчера он потерял сознание во время матча Серии А против «Удинезе». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сегодня Н’Дика прошел все необходимые анализы, жизни и здоровью 24-летнего ивуарийца ничего не угрожает. Причины внезапной потери сознания и боли в области сердца врачи пока что не называют.

Матч «Удинезе» – «Рома», скорее всего, будет доигран уже на следующей неделе – в мид-уик между 33-м и 34-м турами Серии А.

По теме:
Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Индзаги рассказал, в каком матче хотел бы оформить чемпионство в Серии А
Кальяри сумел не проиграть Интеру. Нерадзурри – на пути к скудетто
Эван Н'Дика Рома Рим Удинезе Серия A
Источник Sky Sport Italia
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»
Футбол | 15 апреля 2024, 14:32 12
Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»
Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»

Тренер считает, что топ-игроков нужно защищать

Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Футбол | 15 апреля 2024, 06:30 21
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию

Набрав 52 очка, в УПЛ продолжает лидировать донецкий Шахтер

Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Футбол | 15.04.2024, 08:00
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
Футбол | 15.04.2024, 17:45
«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Футбол | 14.04.2024, 20:25
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 7
Футбол
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 7
Теннис
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
13.04.2024, 22:47 1
Футбол
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
13.04.2024, 21:15 24
Теннис
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 24
Футбол
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
14.04.2024, 09:06 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем