Италия15 апреля 2024, 18:57 |
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Защитника Ромы сегодня выпишут из больницы после потери сознания
С Эваном Н’Дика все в порядке
15 апреля 2024, 18:57 |
228
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Центральный защитник «Ромы» Эван Н’Дика уже сегодня будет выписан из больницы после того, как вчера он потерял сознание во время матча Серии А против «Удинезе». Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Сегодня Н’Дика прошел все необходимые анализы, жизни и здоровью 24-летнего ивуарийца ничего не угрожает. Причины внезапной потери сознания и боли в области сердца врачи пока что не называют.
Матч «Удинезе» – «Рома», скорее всего, будет доигран уже на следующей неделе – в мид-уик между 33-м и 34-м турами Серии А.
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