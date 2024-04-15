Защитника Ромы сегодня выпишут из больницы после потери сознания

Центральный защитник «Ромы» Эван Н’Дика уже сегодня будет выписан из больницы после того, как вчера он потерял сознание во время матча Серии А против «Удинезе». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сегодня Н’Дика прошел все необходимые анализы, жизни и здоровью 24-летнего ивуарийца ничего не угрожает. Причины внезапной потери сознания и боли в области сердца врачи пока что не называют.

Матч «Удинезе» – «Рома», скорее всего, будет доигран уже на следующей неделе – в мид-уик между 33-м и 34-м турами Серии А.